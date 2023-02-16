Эксперты рассказали, что может мешать морским дронам ВСУ и как ВС РФ этим воспользуются

Россияне могут атаковать беспилотниками корабли, проходящие по "зерновому коридору", тогда как возможности Украины "на воде" могут значительно снизиться, — Naval News.

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Ограничение работы спутникового Интернета Starlink может помешать работе украинских морских беспилотников в то время, как Россия запускает собственные. Международное издание Naval News проанализировало риски для украинцев.

Какие морские дроны использует Россия

Десятого февраля неизвестный беспилотник атаковал мост в поселке Затока Одесской области. Мост через реку Днестр является важной автомобильной и железнодорожной артерией на юге Украины, поэтому россияне и раньше обстреливали его ракетами, но удар с помощью дрона "запустил новую фазу" войны в Украине. Дело в том, что Затока расположена в устье реки Днестр, и туда довольно легко проникнуть из Черного моря. Как предполагают аналитики, именно из-за удобного размещения Россия сделала мост целью своего первого морского дрона-камикадзе. Вероятнее всего, аппарат представляет собой простую конструкцию, похожую на маленький быстроходный катер, управляемый с помощью радиосигналов или спутниковой связи.

Встроенное оборудование для связи определяет, как именно россияне смогут использовать новые дроны. При достаточно высокой скорости передачи данных, операторы смогут управлять ими, следя за изображением с камер в реальном времени. Кроме того, можно запрограммировать маршрут по определенным координатам, чтобы катер следовал автономно, поражая только неподвижные цели.

Аналитики считают, что россияне могут доставлять морские дроны поближе к побережью Украины с помощью небольших кораблей, например, штурмовых катеров ВМФ РФ "Раптор". Последние обладают хорошими характеристиками и базовым вооружением для обороны в случае обнаружения, поэтому могут послужить и носителями, и станциями управления.

Согласно возможному сценарию операции, группа российских катеров отправится из Севастополя, или других военных баз, к материковой части Украины, буксируя морские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой. Беспилотники должны будут атаковать цели в пределах "зернового коридора", ведущего из Одессы.

Проблема с Интернетом Starlink

На прошлой неделе SpaceX заявила об ограничении работы Starlink для ВСУ. Руководитель компании Гвин Шотвелл объяснила, что украинцам разрешили использовать сервис для связи и разведки, но не для управления ударными дронами. Она не раскрыла, как именно SpaceX повлияет на работу Starlink в Украине.

Naval News считает: ограничения обязательно повлияют на использование морских беспилотников. По информации издания, украинские войска использовали свои дроны для нанесения ударов по ВМФ России в Севастополе и Новороссийске, используя при этом Starlink. Спутниковый Интернет позволяет передавать данные с низкой задержкой, и россиянам сложно заблокировать его работу. Благодаря этому камеры дронов могут передавать видео операторам через сотни километров.

Наличие украинских морских беспилотников ставило под угрозу российских кораблей как в открытом море, так и в гаванях. Например, у берегов оккупированного Крыма, где суда защищены от противокорабельных ракет "Гарпун".

Аналитики обратили внимание, что после заявления SpaceX Россия начала смелее действовать в Черном море. Так, 13 февраля российские подлодки класса Improved-KILO совершили надводный переход из Новороссийска в Севастополь, вероятно, доставив крылатые ракеты "Калибр" для новых обстрелов Украины. Операция была весьма рискованной, но вероятность уничтожения субмарин значительно снизилась, поскольку украинцы не могут применять морские беспилотники так же эффективно, как раньше, считают они.

Ранее в ВСУ заявили, что не заметили ограничений Starlink при управлении дронами под Угледаром. Беспилотники по прежнему помогают украинским войскам выслеживать и уничтожать оккупантов при помощи спутникового Интернета от SpaceX.