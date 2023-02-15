Наравне с Javelin и Himars: как дроны помогают отбивать наступления россиян под Угледаром

Беспилотники позволяют украинским военным замечать и поражать оккупантов еще на подступах к городу.

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Украинские военные отражают наступление армии Росcии под Угледаром в Донецкой области. Британский таблоид The Guardian выяснил, как защитникам помогают беспилотные летательные аппараты.

В нескольких километрах от линии фронта 68-я егерская бригада ВСУ оборудовала в подвале на частном участке высокотехнологичный командный пункт, отапливаемый обычной печкой. Украинские военные сидят за ноутбуками или смотрят на большие мониторы, изучая видео с камер дронов, и перехваченные радиопереговоры служащих ВС РФ.

Старший лейтенант ВСУ с позывным "Тихий" сравнил БПЛА на фронте с "волшебной палочкой", которая помогает во всем: от разведки до корректирования огня артиллерии. Украинцам очень важно обнаруживать силы противника до того, как они подберутся к почти разрушенному шахтерскому городу Угледар, и уничтожать их издалека.

Кадры, снятые дронами с воздуха, указывают на низкую подготовку россиян из 155-й бригады морской пехоты, состоящей сплошь из недавно мобилизованных солдат. Новички на поле боя часто собираются в группы, что делает их легкой мишенью для ВСУ. Впрочем, российскую технику уничтожают не столько дронами, сколько противотанковыми ракетными комплексами Javelin и высокоточными системами залпового огня HIMARS.

Недавно компания SpaceX заявила, что ограничила использование Starlink для ВСУ как раз из-за того, что спутниковый Интернет применяют для управления дронами на поле боя. "Тихий" же говорит, что пока не заметил никаких изменений, и под Угледаром сервис работает. Украинский подполковник Павел Хазан предположил, что компания Илона Маска решила ограничить работу Starlink только для ударных БПЛА, но не для разведывательных, однако неизвестно, может ли программное обеспечение различать эти два типа беспилотников.

Тринадцатого февраля американский астронавт Скотт Келли попросил Илона Маска вернуть ВСУ доступ к Starlink. Миллиардер ответил, что украинцы продолжают использовать спутниковый Интернет от SpaceX, в том числе на передовой, но компания стремится не допустить эскалацию конфликта, способную перерасти в Третью мировую войну.

Пятнадцатого февраля ГУР Минобороны сообщило, что оккупанты штурмуют Угледар и Бахмут, пытаясь помешать контрнаступлению ВСУ. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, активность ВС РФ по сравнению с 2022 годом значительно снизилась, но они по-прежнему бросают большое количество сил на войну.