Морские дроны Bluebottle невозможно вывести из строя: как они могут усилить любой флот

Надводные беспилотники могут долго вести разведку, используя солнце, ветер и морские волны.

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Компания Ocius Technology передала первые морские дроны Bluebottle Королевскому флоту Австралии. Об этом пишет издание The Defence Post, ссылаясь австралийское министерство обороны.

В рамках контракта, подписанного в 2022 году, Ocius Technology обязалась поставить флоту Австралии 5 дронов морского наблюдения Bluebottle, и 2 из них уже передала военным, а еще 3 будут готовы до конца года. Минобороны считает, что беспилотники усилят национальную безопасность и экономическое развитие страны. Их планируют использовать для операций по защите морских ресурсов, судоходства и торговых путей.

"Постоянное обеспечение морской безопасности имеет важное значение для нашей национальной экономики. Автономные возможности и инновационные технологии, такие как беспилотные надводные суда Ocius BlueBottle, помогут нашему флоту", — прокомментировал министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой.

Надводный дрон от Ocius Technology

Сиднейская инженерная фирма Ocius Technology разработала морские дроны Bluebottle в рамках программы Defense Innovation Hub, которая инвестирует в передовые инновации для поддержки обороны Австралии. Они представляют собой небольшие беспилотные лодки, которые двигаются благодаря волнам и небольшому парусу, одновременно служащему солнечной панелью для зарядки. В задней части аппарата расположена антенна для передачи данных.

Как отметил Пэт Конрой, Bluebottle могут автономно контролировать зоны определенного размера в течение долгого времени. Военные проверили возможности аппаратов во время морских учений в Западной Австралии в ноябре 2022 года, в ходе которых один беспилотник провел разведку на площади 5500 кв. км.

Недавно компания Al Seer Marine представила первый в мире беспилотник, напечатанный на 3D-принтере. Катер Hydra весом 350 кг предназначен для ведения морской разведки незаметно для противника. Производство корпуса занимает всего пять дней.

Писали также, каких беспилотников стоит опасаться русским военным кораблям. Украинский флот уже получил много аппаратов, плавающих как на поверхности моря, так и под водой.