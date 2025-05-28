Україні передали сотні дронів зі ШІ: несуть 12 кг вибухівки і не бояться РЕБ (відео)

Чеська компанія LPP Holding передала Україні сотні безпілотників лінійки MTS, якими керує штучний інтелект.

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Про це 28 травня на виставці IDET співвласник компанії Радим Петраш повідомив виданню ČTK.

За його словами, восени 2024 року LPP Holding почала постачати Силам оборони України дрони, які не приймають і не передають жодних сигналів. Завдяки цьому на них не впливають засоби радіоелектронної боротьби.

Оператор спочатку планує і завантажує місію в безпілотник, після чого штучний інтелект летить за маршрутом, використовуючи вбудовану систему навігації. Він порівнює зображення з камери з картою і так оцінює місце розташування без доступу до супутників.

"Таким чином, у складній обстановці, де не працює GPS, дрон не загубиться і зможе виконати місію", — прокоментував Радим Петраш.

Він каже, що українські військові дали вельми позитивні відгуки про MTS. Чеська армія також виявила інтерес до безпілотників.

"Вони кажуть: ми перші, хто довів, що щось на кшталт візуальної навігації може працювати", — сказав співвласник компанії.

LPP Holding розробила три моделі БПЛА зі штучним інтелектом. MTS05 — найменший безпілотник вагою в 5,5 кг, розрахований на дальність польоту в 40 км. Він може нести до 2 кг корисного навантаження і розганятися до 160 км/год.

Більший MTS25 з двигуном внутрішнього згоряння може подолати до 750 кг з 6-кілограмовою боєголовкою. Найбільша модель — MTS40 з іще потужнішою силовою установкою може нести бойову частину вагою до 12 кілограмів на відстань до 1000 км, в теорії підходить для ударів по території Росії.

LPP Holding виробляє близько сотні безпілотників на місяць і прагне збирати по 20 дронів на день.

"Ми забезпечуємо повний процес виробництва системи MTS на власних потужностях, тобто програмування електроніки, складання всього дрона, розробка атакувальних головок, розробка застосунків і програмного забезпечення — це наша робота", — заявив Петраш.

Раніше Чехія передала ЗСУ наземні дрони Trail-Blazer. Колісні платформи витримують вантаж вагою 230 кг. З їхньою допомогою бійці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади можуть евакуювати поранених.

Писали також, що в Чехії виробляють для України дрони Leleka-LR і "Булава". Вони допомагають воїнам знаходити і знищувати дорогу російську техніку.