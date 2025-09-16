"Буде застосований у бойових діях в Україні": у Чехії створили ШІ-перехоплювач "Шахедів" (фото)

Чеська компанія LPP представила на виставці DSEI UK 2025 у Лондоні свій новий дрон JWI-4000, призначений для перехоплення та знищення ворожих безпілотників.

JWI-4000 являє собою вдосконалену систему БПЛА зі складним крилом для майже вертикального зльоту з додатковим прискорювачем. Особливий акцент робиться на можливості збивати дрони типу "Шахед" ("Герань"), повідомляє оглядач під ніком praisethesteph в X.

Дрон JWI-4000 на виставці DSEI UK 2025 Фото: X / @praisethesteph Дрон JWI-4000 на виставці DSEI UK 2025 Фото: X / @praisethesteph

Серед заявлених переваг БПЛА – висока швидкість, компактні розміри, вдосконалені датчики, потужна рухова установка, вбудований штучний інтелект (ШІ) та наявність осколкової бойової частини спрямованого пострілу (DFW).

Дрон JWI-4000 Фото: X / @praisethesteph Двигун JWI-4000 Фото: X / @praisethesteph

За даними виробника, дрон JWI-4000 розроблений для роботи та інтеграції з існуючими системами ППО, включаючи спеціалізовані радіолокаційні станції (РЛС). Безпілотник здатен впродовж 20 хвилин літати на висоті до 4000 м, розганяючись до 300 км/год завдяки електричному двигуну з канальним вентилятором.

JWI-4000 знищує ворожі БПЛА за допомогою осколкової бойової частини вагою 1,5 кг. ШІ дозволяє йому повністю автономно шукати та знищувати цілі, а також працювати під дією ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Як і MTS, сотні яких вже виробляються та постачаються в Україну, JWI-4000, ймовірно, вже був або незабаром буде застосований у бойових діях в Україні.", — вважає оглядач.

Нагадаємо, раніше LPP Holding передала Україні сотні безпілотників лінійки MTS, якими керує штучний інтелект. Йдеться про три моделі: MTS05, MTS25 та MTS40.

Фокус також повідомляв, що українська компанія VARTA протестувала систему DOZOR AI, здатну знаходити ворожі дрони, використовуючи ШІ та машинний зір.