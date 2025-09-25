Без одобрения НАТО: Польша хочет разрешить своим войскам сбивать БПЛА над Украиной, — СМИ

Варшава собирается дать "зеленый свет" своим военным, не дожидаясь одобрения от НАТО или Евросоюза. По данным СМИ, решение касается защиты украинского неба от атак ВС РФ.

Польские военные могут получить разрешение на сбивание российских дронов над Украиной. Так Польша попытается вернуть себе полномочия быстрого реагирования, которых была лишена по закону 2022 года. О вероятных поправках к закону о развертывании военных сил за рубежом 25 сентября сообщили в Euractiv.

Законопроект был подан Министерством обороны Польши в июне. По данным местной газеты Gazeta Wyborcza, он был рассмотрен в ускоренном порядке.

Сначала соответствующий закон позволял польскому президенту разворачивать войска по просьбе правительства. Это касалось таких случаев, как вооруженный конфликт, миротворческая деятельность, борьба с терроризмом или эвакуация.

Однако за день до начала полномасштабной войны в 2022 году правительство внесло поправки. Теперь для развертывания армии требуется одобрение от НАТО, ЕС и иностранного государства, на территории которого эти военные должны действовать. Впоследствии изменения раскритиковала Комиссия по расследованию российского, отметив, что из-за них Варшава была лишена права самостоятельно противодействовать беспилотникам, которые летят через границу с Украиной или Беларусью.

Нынешняя коалиция у власти хочет отменить ограничения, предоставив армии больше гибкости в реагировании по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай". В начале сентября в Польше сбили российские беспилотники, и этот случай нарушения воздушного пространства был не первым.

Напомним, 22 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные без колебаний будут сбивать объекты в своем воздушном пространстве. Однако он подчеркнул, что страна должна проявлять большую осторожность в менее очевидных ситуациях.

Польские инженеры разработали лазерную систему обнаружения SkanDron для отслеживания и уничтожения даже самых маленьких дронов на малых высотах. По данным СМИ, она уже готова к развертыванию.