Истребители РФ угрожали немецкому фрегату в Балтийском море: подлетели на 100 м

Российская Федерация устроила провокацию в Балтийском море, отправив военные самолеты следить за фрегатом "Гамбург" Германии. Фрегат участвовал в учениях НАТО Neptun Strike. Произошло две провокации, которые остались без ответа.

Провокации с самолетами РФ состоялись дважды, сообщило медиа Welt со ссылкой на слова министра обороны Германии Борис Писториус в Бундестаге. Министр высказался в кулуарах немецкого парламента, а официальной информации не было. Согласно данным Der Spiegel, первый случай произошел в пятницу 19 сентября, второй — в субботу 20 сентября. По мнению немецкого политика, речь идет о провокации.

Писториус объяснил, что появление самолетов РФ над немецким фрегатом, — это такая же российская провокация, как МиГ-31 над Эстонией и два десятка "Гербер" над Польшей. С ним согласны военные, которые назвали действия россиян "ненужной провокацией". Источники журналистов сообщили, что самолеты-разведчики пролетели над фрегатом "Гамбург" в режиме радиомолчания, не реагировали на обращения. При этом они находились на небольшой высоте и подошли на 100 м.

"Россия тестирует границы со все большей частотой и интенсивностью в отношении стран НАТО. Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет идентифицировать, раскрывать и использовать уязвимости в альянсе", — привели медиа слова министра, который призвал бундестаг увеличить оборонный бюджет и увеличить армию до 400 тыс. человек.

Der Spiegel также привело позицию военных. Они отметили, что не считают инциденты опасными, а оценивают их как "недружественные и провокационные". Также отмечается, что именно в пятницу 19 сентября стало известно о пролете российского самолета над польской нефтяной платформой. Между тем фрегат "Гамбург" в настоящее время находится в Балтийском море между Эстонией и Финляндией: нет информации о местонахождении во время провокации РФ. Также неизвестно, какой именно тип самолета (МиГ, Су и т.д.) заметили над кораблем НАТО.

Провокации РФ — детали

Отметим, 19 сентября состоялась провокация РФ в небе над Эстонией. Выяснилось, что три самолета МиГ-31 ВС РФ зашли в ее воздушное пространство. Истребители летели над эстонской территорией 12 минут, а на их перехват подняли в воздух два истребителя F-35 Италии. Российские самолеты в итоге полетели дальше, а страны НАТО собрались на консультации по статье 4 договора о Североатлантическом альянсе.

Медиа The Telegraph опубликовало ориентировочную траекторию МиГов: они вылетели из района Санкт-Петербурга, краем задели Эстонию, пролетели над Балтийским морем и добрались в Калининградскую область. Медиа рассказало, что российские и итальянские пилоты обменивались специальными знаками, чтобы объяснить свои намерения. Не ясно, три истребителя в Эстонии и два самолета РФ над "Гамбургом" — те же воздушные объекты или другие.

Провокации РФ — траектория самолетов 19 сентября Фото: The Telegraph

Между тем 22 сентября дроны неизвестного происхождения заметили рядом с аэропортами Копенгагена и Осло. Беспилотники не сбили, но зато закрыли аэропорты на прием и взлет самолетов.

10 сентября произошел массированный налет дронов РФ на Польшу. Польские военные утверждали, что около 20 БпЛА, как впоследствии выяснили, "Гербер", обнаружили над Люблинским воеводством. Большинство БпЛА упали самостоятельно, а четыре сбили ракетами истребители F-16.

Напоминаем, 25 сентября медиа сообщили, что Польша планирует разрешить военным сбивать дроны ВС РФ над Украиной.