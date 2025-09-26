Дроны РФ свободно летают над ЕС: какая страна стала "дырой" в системе безопасности, — СМИ

Европейцы насчитали около шести инцидентов с самолетами и дронами Российской Федерации, которые произошли на территории или в воздушном пространстве стран ЕС, членов НАТО. После этого появился план построить "стену" для защиты от провокаций. Впрочем, "стена" будет иметь отверстие шириной в 100 км, и это превращает ее в дырявую "линию Мажино", которая подвела Европу во Второй мировой войне.

Related video

Беспилотники, появившиеся над аэропортами Осло и Копенгагена, заставили европейцев задуматься над защитой от провокаций РФ, написало медиа The Telegraph. В Европе заметили, что Москва, похоже, начала собственную гибридную войну и начали договариваться о совместной системе защиты по всей длине границ ЕС, касающихся России, а также Беларуси и Украины. Венгрия имеет почти 100 км границы с Украиной, которая страдает от воздушных ударов РФ. При этом Будапешт не планирует присоединиться к "стене", которую будет строить Европа, говорится в статье.

Медиа объяснило, что в пятницу 26 сентября, через две недели после появления дронов в Польше, европейцы соберутся на совещание по "стене дронов". При этом их беспокоит позиция Венгрии. Из-за этой страны образуется "зияющая дыра" и ЕС не будет иметь защиты, на которую надеется. The Telegraph опубликовал инфографику, на которой обозначили точки возможных гибридных атак РФ, произошедших в течение последних 1–2 недель. Указывается, что из-за сопротивления Будапешта появится пробел в безопасности площадью 96 тыс. кв. км.

Провокации РФ — проблема Венгрии и стены дронов ЕС Фото: The Telegraph

В статье привели ориентировочную схему будущей европейской защиты. Планируется, что на границе будут стоять детекторы дронов, а дальше военнослужащие будут поднимать свои БпЛА для сбивания гибридных средств поражения РФ.

Провокации РФ — как будет работать стена дронов ЕС Фото: The Telegraph

Договариваться о стене против провокаций РФ будут семь стран: Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария, а также Украина, которая имеет опыт борьбы с дронами. Впрочем, не ожидают Венгрии, поскольку она стала слишком пророссийской, уточнило The Telegraph. Сотрудница Центра анализа европейской политики Джессика Берлин сравнила "стену дронов" ЕС с "линией Мажино", также уточнив, что следует усилить помощь украинцам.

"Без Венгрии стена беспилотника ЕС фактически была бы "линией Мажино" в небе. Предлагаемая стена беспилотника ЕС будет дополнительным компонентом европейской противовоздушной обороны, но не является заменой всеобъемлющей стратегии противодействия угрозе со стороны России", — сказала она.

В статье напомнили, что "линия Мажино" — это линия фортификаций, которую построили европейцы перед Второй мировой войной, надеясь защититься от Германии. Когда война началась, немцы просто обошли полосу мин, окопов, колючей проволоки. Есть вероятность, что так произойдет и на этот раз, особенно, если не будет других, более сильных, мер, пояснила экспертка.

"Стена беспилотников может оказаться современной "линией Мажино", особенно если она не будет подкреплена гораздо более жесткими действиями против России, такими как готовность сбивать беспилотники, прежде чем они войдут в воздушное пространство НАТО и ЕС", — написало медиа.

Провокации РФ — детали эскалации с 10 по 26 сентября

Фокус писал о провокациях РФ, которые произошли в течение двух недель в сентябре 2025 года. В провокациях участвовали военные самолеты и дроны (некоторые явно российские, некоторые — неизвестного происхождения.

9–10 сентября — появление около 20 беспилотников "Гербера" ВС РФ в воздушном пространстве Польши. На перехват прислали истребители F-16 и F-35, которые сбили четыре БпЛА ракетами AIM-160.

19 сентября — три МиГ-31 рядом с Эстонией. Самолеты зашли в эстонское воздушное пространство, и на перехват прислали итальянские F-35.

19–20 сентября — два российских самолета пролетели над фрегатом Германии, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море.

22–23 сентября — аэропорты Осло и Копенгагена закрыли из-за фиксации дронов неизвестного происхождения. Впоследствии полиция заявила, что БпЛА руководили "неизвестные лица", которые не имели преступного умысла.

24–25 сентября — неизвестные БпЛА приблизились к военной базе с истребителями НАТО, написало Reuters.

Напоминаем, 23 сентября Фокус собрал информацию о провокациях РФ и получил мнения экспертов относительно того, что это может означать в контексте российско-украинской войны и отношений России с Западом.