Провокация или еще один тест для НАТО: что стоит за появлением дронов над Норвегией и Данией

Неизвестные дроны парализовали работу аэропортов в Дании и Норвегии, вызвав многочасовые сбои и аресты подозреваемых. В Швеции тем временем заявили о готовности открывать огонь по любым нарушителям воздушного пространства. Фокус выяснил, идет ли речь об очередной российской провокации против НАТО и какие последствия это может иметь для Украины.

Related video

Неизвестные дроны 22 сентября нарушили воздушное пространство Дании и Норвегии. В Копенгагене из-за угрозы неизвестных но "больших" БПЛА отменили все рейсы в аэропорту. Взлеты и посадки остановили в 20:26, перенаправив по меньшей мере 15 рейсов. В Осло после обнаружения дронов над военной зоной крепости Акерсхус задержали двух граждан Сингапура. Детали инцидентов не разглашаются.

Впоследствии министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна готова применить силу для защиты воздушного пространства в случае его нарушения. Об этом он рассказал шведскому изданию Aftonbladet.

Правительство Швеции уполномочило Вооруженные силы действовать против нарушителей, включая право открывать огонь после предупреждения или без него, если ситуация этого требует.

Ранее российские БПЛА нарушали воздушное пространство Польши и Румынии. А 19 сентября три российских истребителя 12 минут находились над Эстонией. Глава МИД Эстонии назвал это нарушением Устава ООН. 21 сентября Эстония созвала заседание Совбеза ООН.

Дроны над Данией и Норвегией: новая провокация России?

Россия систематически нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО, используя для этого как боевые самолеты, так и беспилотники. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, такие действия Кремля являются не только провокациями, но и элементом стратегии, направленной на тестирование реакции Альянса. Москва стремится определить пределы терпения НАТО, проверить единство его членов и подорвать систему коллективной безопасности.

Основная цель Кремля, по мнению эксперта, заключается в поиске "красной линии" — той точки, после которой Альянс вынужден будет ответить военными средствами. Каждый инцидент, например залет российских истребителей в Эстонию или проникновение БПЛА в воздушное пространство Польши, является попыткой проверить сплоченность и скорость реакции НАТО. Так, 19 сентября три российских самолета находились над Эстонией в течение 12 минут, что привело к экстренному заседанию Совета безопасности ООН. Подобно, массовый залет дронов-камикадзе "Шахед" в Польшу заставил Варшаву поднять авиацию и закрыть аэропорты, а нарушения в Дании и Норвегии привели к задержке рейсов и даже арестам подозреваемых.

"Общая цель россиян — отодвинуть эту границу настолько далеко, чтобы размыть структуру коллективной безопасности и спровоцировать раскол в НАТО, показав его институциональную несостоятельность", — объясняет Фокусу Попович.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что вторжение дронов в воздушное пространство ЕС следует рассматривать в двух плоскостях.

Первый контекст — это откровенные российские провокации, такие как залеты "Шахедов" или истребителей в воздушное пространство НАТО. Целью является проверка готовности стран к реагированию, уровня координации внутри Альянса и посев сомнений среди его членов. Кремль также использует подобные инциденты для внутренней дестабилизации. Например, после атаки на Польшу соцсети заполонили российские боты с критикой польских властей и распространением антиукраинских и антиевропейских нарративов.

Второй контекст — диверсии с использованием гражданских дронов. В Дании 22 сентября 2025 года из-за появления нескольких БПЛА была остановлена работа аэропорта Копенгагена: по меньшей мере 15 рейсов перенаправили, нанеся значительный финансовый ущерб. В Норвегии дроны над военной зоной крепости Акерсхус в Осло привели к аресту двух граждан Сингапура.

По словам Земляного, это могли быть операции российских спецслужб, приуроченные к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вероятно, применялись гражданские дроны типа Mavic. Операцию провели быстро и незаметно: дроны исчезли, так как ими управляли вблизи места событий, после чего оборудование оперативно вывезли", — говорит Фокусу эксперт.

Российские дроны над странами НАТО: последствия для Украины

По мнению Поповича, для Украины, которая в значительной степени зависит от поддержки НАТО в противостоянии российской агрессии, эти провокации представляют серьезную угрозу. Альянс предоставляет Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, в частности от таких стран, как Дания и Норвегия, которые сыграли ключевую роль в поддержке Вооруженных сил Украины. Например, Дания передала Украине современное вооружение, а Норвегия предоставила финансовую и логистическую поддержку. Ослабление НАТО из-за внутренних разногласий или нерешительности может привести к уменьшению этой поддержки, что поставит под угрозу способность Украины противостоять России.

Земляной советует странам ЕС усилить безопасность критической инфраструктуры, в частности аэропортов, путем развертывания систем противодействия дронам и усиления патрулирования. Дополнительные меры включают ограничение въезда граждан РФ в страны ЕС, усиление ответственности за нарушение воздушного пространства и совершенствование кибербезопасности для противодействия информационным атакам. Сотрудничество с Украиной, которая имеет опыт борьбы с российскими БПЛА, может помочь в разработке эффективных контрмер.

Напомним, массовый залет "Шахедов" в Польшу стал первым серьезным нарушением воздушного пространства НАТО. Варшава подняла авиацию, закрыла аэропорты и созвала правительственные совещания. Фокус анализирует, может ли Польша самостоятельно противостоять угрозе и какие последствия это будет иметь для Альянса.

Также Фокус писал, что произойдет, если российские войска или "зеленые человечки" появятся в Нарве или Риге? Сработает ли пятая статья НАТО, или Альянс окажется бессильным.