Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Эксклюзивы Российско-украинская война Дроны РФ залетели в Польшу

"Зеленые человечки" в Эстонии: спасет ли НАТО Балтию, если РФ начнет новую войну

рф эстония провокация, нарва эстония рф, рф нато война, рф нато война
Россия может повторить сценарий Донбасса 2014 года на территории Эстонии | Фото: коллаж Фокус

Дроновая атака на Польшу стала не только провокацией Кремля, но и сигналом: что будет, если российские войска или "зеленые человечки" появятся в Нарве или Риге? Сработает ли знаменитая пятая статья НАТО, или Альянс окажется неспособным действовать? Фокус разбирался, какие сценарии возможны в случае нападения РФ на страны Балтии, как может отреагировать НАТО и что это будет означать для будущего европейской безопасности.

Related video

Российская атака дронами на территорию Польши превратилась в проверку готовности НАТО к реальным вызовам. Варшава впервые с начала полномасштабной войны воспользовалась Статьей 4 Североатлантического договора, призвав союзников к консультациям из-за угрозы своей безопасности.

Официальный Брюссель пытается продемонстрировать единство. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что реакция Альянса была "успешной": в небо подняли польские F-16 и нидерландские F-35, работали итальянские самолеты ДРЛО, самолеты-заправщики и системы ПВО Patriot. В НАТО подчеркивают, что совместные действия союзников позволили нейтрализовать угрозу и показали готовность к обороне.

Впрочем политологи отмечают: официальные заявления и символические действия не остановят Кремль. Отсутствие жесткого ответа лишь подталкивает Москву к новым атакам.

Провокация РФ как вызов для НАТО: что показала атака "Шахедов" на Польшу

Инцидент с российскими дронами в Польше политолог Владимир Фесенко называет сознательной провокацией. По его словам, это был многозадачный тест: Москва проверяла, как будет реагировать Альянс на массированный обстрел беспилотниками.

"Главная цель — посмотреть, сможет ли НАТО отработать групповую реакцию", — объясняет он.

Результат оказался противоречивым. С одной стороны, самолеты союзников поднялись в небо, сработали системы ПВО, подключились Нидерланды и другие страны. С другой — политическая реакция оказалась слишком медленной и вялой.

"Кто-то ожидал, что Польша сразу объявит войну или ответит ударами по России, или Беларуси. Это были наивные и завышенные ожидания. Реальное военное нападение вызвало бы совсем другой ответ. Но этот инцидент не стал достаточным основанием для военной эскалации", — говорит Фокусу политолог.

По его словам, военные механизмы НАТО показали эффективность, а вот политические — продемонстрировали слабость.

"Нет быстрых процедур принятия решений. Это риск: можно потерять время в момент, когда оно критически важно", — предупреждает Фесенко.

Еще одна проблема — неготовность к массовым атакам дронов.

"Западные армии повторили нашу ошибку 2022 года, когда по "Шахедам" запускали многомиллионные ракеты Patriot. Это нерационально: так можно быстро исчерпать запасы. Украине пришлось создавать более дешевые и эффективные системы противодействия. И теперь НАТО стоит перед тем же вызовом", — напоминает эксперт.

Генерал Бен Ходжес, по словам Фесенко, также призывает строить многоуровневую систему ПВО: отдельно для борьбы с ракетами и отдельно — с дронами.

Эксперт обращает внимание и на внутриполитические проблемы Польши. Президент Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности только на следующий день после инцидента, что выглядело запоздало. Внутри страны есть разногласия между президентом и правительством, чем активно пытается воспользоваться Россия. Кремль сразу начал распространять месседжи, что виновата Украина, и что войну надо остановить.

"Плохо, что часть украинских медиа начала тиражировать фейковые интернет-опросы с российскими ботами. Это лишь подыграло Москве", — отмечает Фесенко.

Кто следующий после Польши: решится ли РФ ударить по Балтии

Накануне атаки на Польшу, в Кремле звучали угрозы в сторону Финляндии. По словам политолога, эта страна уже подстраховалась, вступив в НАТО, и имеет одну из самых боеспособных армий в Европе, учитывая масштабы.

"Максимум, на что способна Россия против Финляндии сейчас — это локальные провокации. Второго фронта Москва не откроет, потому что риск войны с НАТО автоматически означает риск ядерной эскалации", — убежден Фесенко.

Единственная ситуация, когда такой сценарий может стать более реальным, — это поражение Украины, тогда аппетиты Путина возрастут, и риски для других стран Европы усилятся.

Финляндия, по его мнению, более защищена от подобных манипуляций. Там высокий уровень доверия к власти, есть историческая память о советско-финской войне и хорошо подготовленная армия. В Польше же, наоборот, нужно усиливать информационную работу с общественным мнением, иначе внутренние противоречия будут только углубляться.

Наибольший риск Фесенко видит в странах Балтии.

"Эстония, Латвия — маленькие государства с относительно слабыми армиями. В некоторых городах, например Нарва, есть большие русскоязычные общины с пророссийскими настроениями. Это создает условия для гибридных провокаций по сценарию Донбасса 2014 года — "зеленые человечки", внутренние беспорядки, информационные атаки", — говорит эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, НАТО уже сейчас должно разработать отдельные протоколы реагирования на гибридные угрозы — от быстрого привлечения спецслужб до использования военных подразделений и выполнения полицейских функций.

В то же время в Балтии уже усилено присутствие НАТО: дислоцированы американские, британские и немецкие воинские части. В случае прямого нападения они автоматически вступят в бой. Однако главная проблема Альянса, заключает Фесенко, остается неизменной — скорость и адекватность принятия политических решений.

"Именно здесь и заключается слабое место НАТО, которое и хотели проверить россияне, атаковав Польшу", — резюмирует политолог.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Россия не рискнет начинать полноценную войну с Финляндией или другими странами НАТО. Причина — отсутствие убедительной аргументации для агрессии.

"Россияне действуют, как классические нацисты: им нужна причина для оправдания. К Финляндии сейчас "прицепиться" очень трудно. Кроме того, Финляндия имеет мощную армию, построенную по принципам территориальной обороны, и современную систему защиты. Логистические центры, которые Россия пытается возводить на границе, еще не завершены. А расстояние от Украины не позволяет запускать сюда дроны так же легко, как в случае с Польшей. Поэтому вторжение в Финляндию пока выглядит маловероятным", — объясняет эксперт.

Другая ситуация — с Эстонией. Там есть значительное количество русскоязычных жителей, особенно в Нарве, где многие даже не имеют эстонского гражданства. Это создает предпосылки для гибридного сценария: "защита русскоязычных", "зеленые человечки", локальная эскалация.

"Еще во время первой каденции Трампа в НАТО моделировали такой сценарий и назвали его "казус Нарвы". Проблема тогда сводилась к вопросу: хватит ли политической воли, особенно у США, чтобы оборонять страну. И сценарий начинался с фразы: "Что такое та чертова Нарва, где она находится?", — вспоминает Рейтерович.

Два сцинария для НАТО — или война или проиграть

По мнению политолога, если Россия таки решится на прямое вторжение в страну НАТО, у Альянса будет только два варианта:

  1. Вступить в конфликт всеми силами (по крайней мере конвенционным оружием на начальном этапе).
  2. Или не отреагировать — и тогда НАТО фактически прекратит существование.

"В случае бездействия начнется процесс создания региональных союзов. Например, Франция могла бы гарантировать безопасность Германии, поскольку имеет ядерное оружие. Британия — своим соседям. Но НАТО как структура станет ненужным", — отмечает эксперт.

Он считает, что полный отказ Альянса от реакции маловероятен. По мнению Рейтеровича, россияне могут запустить "зеленых человечков", но в НАТО уже не поверят в этот миф. Рано или поздно они вступят в конфликт. Это будет сложно, не в первый день, но реакция будет. Иначе после очередь дойдет до Латвии, потом до Германии.

Ключевая интрига — поведение США. Формально именно американские генералы руководят структурами НАТО в Европе. Теоретически Белый дом может попытаться переложить ответственность на ЕС, но это сразу станет крахом для Альянса.

"В уставе НАТО все страны равны, и даже если Трамп или другие консерваторы хотели бы дистанцироваться, полностью отказаться они не смогут. Потому что если Россия атакует, то она делает это вместе с Китаем. А значит, это уже глобальная история", — подчеркивает эксперт.

Рейтерович моделирует возможный сценарий: Россия заходит на территорию страны НАТО, через некоторое время Альянс начинает реагировать, и Москва несет серьезные потери. После этого Путин может заявить: "Мы стоим на грани ядерной войны, я готов отступить". И выйти из конфликта, но предложить заключить "новое соглашение безопасности", в которое, например, будет вписана Украина.

"В Кремле рассчитывают: война с НАТО, в которой мы формально не проиграли; решение вопроса Украины на своих условиях; и вид победителя. Это так называемый Карибский сценарий 2.0, о котором думали еще в 2022 году", — объясняет он.

По словам политолога, тогда, в 2022-м, окружение отказало Путина от такого шага, потому что считало, что Украину можно победить без риска войны с НАТО. Сегодня же ситуация другая: Россия в тупике, и Кремлю нужен выход.

"Завершить войну с Украиной — это признать поражение. Завершить войну с НАТО — это показать себя героем, который "остановил ядерную катастрофу". Вот в чем опасность", — заключает Игорь Рейтерович.

Напомним, ранее Фокус разбирался, почему польская ПВО не сбила "Шахеды" и на что рассчитывала РФ в этой провокации.