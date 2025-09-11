"Зеленые человечки" в Эстонии: спасет ли НАТО Балтию, если РФ начнет новую войну

Дроновая атака на Польшу стала не только провокацией Кремля, но и сигналом: что будет, если российские войска или "зеленые человечки" появятся в Нарве или Риге? Сработает ли знаменитая пятая статья НАТО, или Альянс окажется неспособным действовать? Фокус разбирался, какие сценарии возможны в случае нападения РФ на страны Балтии, как может отреагировать НАТО и что это будет означать для будущего европейской безопасности.

Российская атака дронами на территорию Польши превратилась в проверку готовности НАТО к реальным вызовам. Варшава впервые с начала полномасштабной войны воспользовалась Статьей 4 Североатлантического договора, призвав союзников к консультациям из-за угрозы своей безопасности.

Официальный Брюссель пытается продемонстрировать единство. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что реакция Альянса была "успешной": в небо подняли польские F-16 и нидерландские F-35, работали итальянские самолеты ДРЛО, самолеты-заправщики и системы ПВО Patriot. В НАТО подчеркивают, что совместные действия союзников позволили нейтрализовать угрозу и показали готовность к обороне.

Впрочем политологи отмечают: официальные заявления и символические действия не остановят Кремль. Отсутствие жесткого ответа лишь подталкивает Москву к новым атакам.

Провокация РФ как вызов для НАТО: что показала атака "Шахедов" на Польшу

Инцидент с российскими дронами в Польше политолог Владимир Фесенко называет сознательной провокацией. По его словам, это был многозадачный тест: Москва проверяла, как будет реагировать Альянс на массированный обстрел беспилотниками.

"Главная цель — посмотреть, сможет ли НАТО отработать групповую реакцию", — объясняет он.

Результат оказался противоречивым. С одной стороны, самолеты союзников поднялись в небо, сработали системы ПВО, подключились Нидерланды и другие страны. С другой — политическая реакция оказалась слишком медленной и вялой.

"Кто-то ожидал, что Польша сразу объявит войну или ответит ударами по России, или Беларуси. Это были наивные и завышенные ожидания. Реальное военное нападение вызвало бы совсем другой ответ. Но этот инцидент не стал достаточным основанием для военной эскалации", — говорит Фокусу политолог.

По его словам, военные механизмы НАТО показали эффективность, а вот политические — продемонстрировали слабость.

"Нет быстрых процедур принятия решений. Это риск: можно потерять время в момент, когда оно критически важно", — предупреждает Фесенко.

Еще одна проблема — неготовность к массовым атакам дронов.

"Западные армии повторили нашу ошибку 2022 года, когда по "Шахедам" запускали многомиллионные ракеты Patriot. Это нерационально: так можно быстро исчерпать запасы. Украине пришлось создавать более дешевые и эффективные системы противодействия. И теперь НАТО стоит перед тем же вызовом", — напоминает эксперт.

Генерал Бен Ходжес, по словам Фесенко, также призывает строить многоуровневую систему ПВО: отдельно для борьбы с ракетами и отдельно — с дронами.

Эксперт обращает внимание и на внутриполитические проблемы Польши. Президент Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности только на следующий день после инцидента, что выглядело запоздало. Внутри страны есть разногласия между президентом и правительством, чем активно пытается воспользоваться Россия. Кремль сразу начал распространять месседжи, что виновата Украина, и что войну надо остановить.

"Плохо, что часть украинских медиа начала тиражировать фейковые интернет-опросы с российскими ботами. Это лишь подыграло Москве", — отмечает Фесенко.

Кто следующий после Польши: решится ли РФ ударить по Балтии

Накануне атаки на Польшу, в Кремле звучали угрозы в сторону Финляндии. По словам политолога, эта страна уже подстраховалась, вступив в НАТО, и имеет одну из самых боеспособных армий в Европе, учитывая масштабы.

"Максимум, на что способна Россия против Финляндии сейчас — это локальные провокации. Второго фронта Москва не откроет, потому что риск войны с НАТО автоматически означает риск ядерной эскалации", — убежден Фесенко.

Единственная ситуация, когда такой сценарий может стать более реальным, — это поражение Украины, тогда аппетиты Путина возрастут, и риски для других стран Европы усилятся.

Финляндия, по его мнению, более защищена от подобных манипуляций. Там высокий уровень доверия к власти, есть историческая память о советско-финской войне и хорошо подготовленная армия. В Польше же, наоборот, нужно усиливать информационную работу с общественным мнением, иначе внутренние противоречия будут только углубляться.

Наибольший риск Фесенко видит в странах Балтии.

"Эстония, Латвия — маленькие государства с относительно слабыми армиями. В некоторых городах, например Нарва, есть большие русскоязычные общины с пророссийскими настроениями. Это создает условия для гибридных провокаций по сценарию Донбасса 2014 года — "зеленые человечки", внутренние беспорядки, информационные атаки", — говорит эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, НАТО уже сейчас должно разработать отдельные протоколы реагирования на гибридные угрозы — от быстрого привлечения спецслужб до использования военных подразделений и выполнения полицейских функций.

В то же время в Балтии уже усилено присутствие НАТО: дислоцированы американские, британские и немецкие воинские части. В случае прямого нападения они автоматически вступят в бой. Однако главная проблема Альянса, заключает Фесенко, остается неизменной — скорость и адекватность принятия политических решений.

"Именно здесь и заключается слабое место НАТО, которое и хотели проверить россияне, атаковав Польшу", — резюмирует политолог.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Россия не рискнет начинать полноценную войну с Финляндией или другими странами НАТО. Причина — отсутствие убедительной аргументации для агрессии.

"Россияне действуют, как классические нацисты: им нужна причина для оправдания. К Финляндии сейчас "прицепиться" очень трудно. Кроме того, Финляндия имеет мощную армию, построенную по принципам территориальной обороны, и современную систему защиты. Логистические центры, которые Россия пытается возводить на границе, еще не завершены. А расстояние от Украины не позволяет запускать сюда дроны так же легко, как в случае с Польшей. Поэтому вторжение в Финляндию пока выглядит маловероятным", — объясняет эксперт.

Другая ситуация — с Эстонией. Там есть значительное количество русскоязычных жителей, особенно в Нарве, где многие даже не имеют эстонского гражданства. Это создает предпосылки для гибридного сценария: "защита русскоязычных", "зеленые человечки", локальная эскалация.

"Еще во время первой каденции Трампа в НАТО моделировали такой сценарий и назвали его "казус Нарвы". Проблема тогда сводилась к вопросу: хватит ли политической воли, особенно у США, чтобы оборонять страну. И сценарий начинался с фразы: "Что такое та чертова Нарва, где она находится?", — вспоминает Рейтерович.

Два сцинария для НАТО — или война или проиграть

По мнению политолога, если Россия таки решится на прямое вторжение в страну НАТО, у Альянса будет только два варианта:

Вступить в конфликт всеми силами (по крайней мере конвенционным оружием на начальном этапе). Или не отреагировать — и тогда НАТО фактически прекратит существование.

"В случае бездействия начнется процесс создания региональных союзов. Например, Франция могла бы гарантировать безопасность Германии, поскольку имеет ядерное оружие. Британия — своим соседям. Но НАТО как структура станет ненужным", — отмечает эксперт.

Он считает, что полный отказ Альянса от реакции маловероятен. По мнению Рейтеровича, россияне могут запустить "зеленых человечков", но в НАТО уже не поверят в этот миф. Рано или поздно они вступят в конфликт. Это будет сложно, не в первый день, но реакция будет. Иначе после очередь дойдет до Латвии, потом до Германии.

Ключевая интрига — поведение США. Формально именно американские генералы руководят структурами НАТО в Европе. Теоретически Белый дом может попытаться переложить ответственность на ЕС, но это сразу станет крахом для Альянса.

"В уставе НАТО все страны равны, и даже если Трамп или другие консерваторы хотели бы дистанцироваться, полностью отказаться они не смогут. Потому что если Россия атакует, то она делает это вместе с Китаем. А значит, это уже глобальная история", — подчеркивает эксперт.

Рейтерович моделирует возможный сценарий: Россия заходит на территорию страны НАТО, через некоторое время Альянс начинает реагировать, и Москва несет серьезные потери. После этого Путин может заявить: "Мы стоим на грани ядерной войны, я готов отступить". И выйти из конфликта, но предложить заключить "новое соглашение безопасности", в которое, например, будет вписана Украина.

"В Кремле рассчитывают: война с НАТО, в которой мы формально не проиграли; решение вопроса Украины на своих условиях; и вид победителя. Это так называемый Карибский сценарий 2.0, о котором думали еще в 2022 году", — объясняет он.

По словам политолога, тогда, в 2022-м, окружение отказало Путина от такого шага, потому что считало, что Украину можно победить без риска войны с НАТО. Сегодня же ситуация другая: Россия в тупике, и Кремлю нужен выход.

"Завершить войну с Украиной — это признать поражение. Завершить войну с НАТО — это показать себя героем, который "остановил ядерную катастрофу". Вот в чем опасность", — заключает Игорь Рейтерович.

Напомним, ранее Фокус разбирался, почему польская ПВО не сбила "Шахеды" и на что рассчитывала РФ в этой провокации.