Стресс-тест для НАТО: действительно ли Альянс опозорился из-за дроновую атаку РФ на Польшу

По запросу официальной Варшавы в среду, 10 сентября в рамках НАТО были проведены консультации государств-членов Альянса по инциденту с российскими дронами в Польше. Насколько адекватной ситуации является реакция военно-политического блока в частности и Запада в целом, выяснял Фокус.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил действия союзников по блоку в ответ на российскую атаку дронов на Польшу как "успешное обеспечение защиты государства-члена Альянса". Кроме того, он рассказал, что вместе с Польшей в операции по реагированию на дроновое вторжение принимали участие несколько союзников. Среди них были польские F-16, нидерландские F-35, итальянские AWACS, многоцелевые транспортные самолеты-заправщики НАТО и немецкие Patriot.

"Я считаю, что то, что мы увидели прошлой ночью, было очень успешной реакцией НАТО и союзников, включая, конечно, саму Польшу, а также Нидерланды, Италию и Германию, всех, кто был вовлечен. И я действительно поражен", — отметил генсек Североатлантического Альянса, попутно пообещав защиту "каждого сантиметра территории НАТО".

В то же время Польша официально запросила активацию ст. 4 Устава НАТО, предусматривающей проведение консультаций странами-членами в случае угрозы "территориальной целостности, политической независимости или безопасности" одной из них. Просьба официальной Варшавы была немедленно удовлетворена, однако о предметном содержании проведенных консультаций не сообщается.

Между тем лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал к более радикальным мерам. Он утверждает, что необходимо задействовать ст. 5 Устава НАТО, которая предусматривает принцип коллективной военной обороны.

Каким образом Украина восприняла историю с прилетом российских дронов в Польшу

Если говорить о реакции официального Киева на инцидент в Польше, то президент Владимир Зеленский в вечернем видео обращении констатировал: "К сожалению, по состоянию на сейчас Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, — реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Пределы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений".

По словам главы государства Киев предложил Варшаве комплексную помощь с противодействием: технологии, обучение экипажей, а также необходимые разведданные.

Зато глава МИД Андрей Сибига отметил, что слабый ответ на вторжение российских дронов на территорию Польши спровоцирует Москву еще больше "и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в Европу". Кроме того, министр иностранных дел призвал Запад принять решение о применении средств противовоздушной обороны соседних стран для сбивания целей еще над территорией Украины.

Во что сейчас де-факто превратился Североатлантический Альянс

Констатировав в разговоре с Фокусом, что Россия ничего не делает просто так, и дроновая атака на Польшу была умышленной, кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский отметил: "Это был своеобразный тест для Североатлантического Альянса, который сейчас, по моему убеждению, находится в неком летаргическом состоянии. То есть, с одной стороны НАТО понимает, насколько серьезной является угроза в виде Российской Федерации, а с другой — Альянс все еще надеется, что их это все глобально обойдет и будут разве гибридные атаки или диверсионные "фокусы" в исполнении РФ".

Эксперт убежден, что история с массовым прилетом российских дронов в Польшу оказалась настоящим шоком для европейского сообщества. Более того, отмечает Станислав Желиховский, даже в самой Польше до последнего не осознавали всех вызовов, которые могут иметь место в контексте российской агрессии.

Заметив, что нынешний дроновый "привет" от Москвы Варшаве может быть далеко не крайним, эксперт резюмировал: "В случае, если Россия так и останется безнаказанной, такие массовые налеты/прилеты, как были в истории с Польшей, могут повторяться. В целом, в данном тематическом кейсе важно отдельно выделить реакцию Соединенных Штатов, которая оказалась, грубо говоря, никакой. Даже после телефонного разговора между Трампом и Навроцким, мы так и не увидели реальной готовности главы Белого дома сделать шаги, которые не оставили бы Россию безнаказанной. Несмотря на то, что это, возможно, не было классическое нападение в том виде, как его трактует Устав Вашингтонского договора, но все же имел место умышленный и серьезный акт агрессии".

Отвечая на вопрос о том, будет ли в дальнейшем какая-то реакция НАТО, кроме активизации 4-й статьи, Станислав Желиховский отметил следующее: "У меня по этому поводу есть большие сомнения. Сейчас НАТО фактически превращается из военно-политического блока в политико-теоретический. То есть, в теории они союзники, но на самом деле, что наглядно показал инцидент с Польшей, кроме заявлений об обеспокоенности, не способны ни на что".

Между тем эксперт считает плюсом тот факт, что собственно Польша таки подняла в воздух и свои самолеты, и те, которые были предоставлены другими странами-членами НАТО: "Готовность Польши противодействовать таким атакам — это уже положительный шаг, который несколько обнадеживает, поскольку раньше мы и этого не наблюдали. Но если мы говорим об Альянсе в целом, то здесь надежд на дальнейшие решительные действия лично у меня нет. Следует также заметить, что большое количество дронов в польском направлении летело через территорию нашего государства и поэтому снова и снова актуализируется вопрос, на котором Украина постоянно подчеркивает — комплексная защита украинского неба с предоставлением всех необходимых средств".

Если не защитить должным образом Украину, то, заключает аналитик, сам Альянс будет сталкиваться с дальнейшими прилетами на территории стран-членов НАТО, поскольку Путин, чувствуя безнаказанность, вполне закономерно будет прибегать к шагам вседозволенности.

Почему на самом деле реакция НАТО на польский инцидент является имитационной

Сам лишь факт того, что в Польше продолжаются затяжные дискуссии о том, является ли прилет российских дронов провокацией или актом агрессии, по убеждению политолога Олега Лесного, является "пустой тратой времени, поскольку то и другое, является явно недружественным шагом в сторону Варшавы". "При этом этот недружественный шаг, в отличие от предыдущих, когда поляки говорили об отсутствии злого умысла относительно нанесения вреда, как по мне, имеет все признаки осознанного действия, направленного на нанесение вреда во многих измерениях. Вообще, нынешняя дроновая атака — это ИПСО (информационно-психологическая специальная операция — Фокус), направленная не только на Польшу, но и на сам Альянс. И даже исключительно информационные атаки, если они имеют целью нанести вред — это уже акт агрессии. Вместо этого мы видим многоуровневый акт агрессии и он, по моему убеждению, вполне соответствует 5-й статье Устава НАТО",- подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

Напомнив о том, что Польша и НАТО уже оказывались в подобной по сценарному сюжету ситуации, политолог резюмировал: "Когда на польскую территорию залетела российская ракета, украинская сторона об этом говорила и в лице президента, и устами военных экспертов. Но Байден, который тогда как раз находился в Малайзии, оттуда четко увидел, что ракета была украинской. В результате поляки и НАТО в целом начали петь такую же песню. А тот факт, что эта ракета убила двух поляков... ну, не повезло — им просто нужно было в другом месте ферму строить. Расследование, кстати, продолжается и по сей день. Тогда, к слову, можно и нужно было применять четвертую статью НАТО. Мои знакомые дипломаты из одной из стран Балтии уже готовы были ехать на эту консультацию. Между тем консультации в итоге так и не состоялось, а ненаказанное зло традиционно повторяется и становится более наглым. Поэтому все вполне закономерно".

По убеждению эксперта, реакция НАТО на инцидент в Польше наглядно показала, что этот военно-политический блок существует разве что де-юре, но не де-факто: "Если говорить в целом, то на мой взгляд, любая большая война обнуляет те структуры, которые не были во время нее эффективными". В указанном контексте Олег Лесной вспоминает не только НАТО, но и ООН и Красный Крест.

В общем, реакцию Альянса на инцидент в Польше эксперт называет имитационной. Подчеркнув, что вслед за беспилотниками, как правило, прилетают ракеты, Олег Лесной акцентировал, мол "беззубость НАТО" стала тем самым лакмусом, который был нужен Путину для проверки готовности Альянса к 5-й статье. Эта самая беззубость НАТО, по мнению эксперта, обусловлена прежде всего тем, что фактически все члены Альянса смотрят в сторону Соединенных Штатов, которые "включили режим страуса", засунув голову в песок. Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг инцидента в Польше, прогнозирует политолог, дальше будет, и будет только хуже.