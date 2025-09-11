Не "око за око", а "сжимание кулаков": британский офицер о том, как наказать РФ за дроны в Польше

Европа недостаточно строго отреагировала на инцидент с российскими дронами и в целом не знает, что с этим делать дальше, считает офицер британского Королевского флота в отставке Том Шарп.

Решительного ответа Запада на налет российских беспилотников на территорию Польши не будет, европейские политики погрузились в стадию "сжимания кулаков". Об этом пишет The Telegraph в статье, написанной офицером британского Королевского флота в отставке Томом Шарпом.

Офицер Том Шарп считает, что Европа недостаточно строго отреагировала на инцидент с российскими дронами и вообще не знает, что с этим делать дальше. По его мнению, европейские политики дипломатически и политически находятся в фазе "сжимания кулаков", когда провозглашается солидарность альянса, предписываются дополнительные авиаполеты, и все решают, что делать дальше.

"Большой риск заключается в том, что, по сути, больше ничего не будет сделано. Мы уже были в этом раньше — страх эскалации приводит к бездействию. Собственно, это и привело к этой войне. Сколько раз Путину нужно показывать, что ему безразлично на слова или санкции, и что единственный язык, который он понимает, — это бомбы и пули? Сколько раз нам нужно наблюдать, как исключительное поведение становится нормальным через повторение, а затем бездействие?", — риторически спросил автор статьи.

На инцидент в Польше нужен решительный ответ, считает британский офицер. Но не нужен ответ, который можно было бы считать эскалацией: на самом деле лучше всего было бы, если бы это была настоящая деэскалация, говорится в статье.

"Атака НАТО в российском воздушном пространстве будет не более чем ответом "око за око", и будет иметь смысл, учитывая, что дроны, направленные на Польшу, похоже, поступают из России, но это не будет деэскалацией. С другой стороны, действия против целей за пределами России будут менее агрессивными, чем то, что сделала Россия, и также могут нанести большой вред Путину", — пишет Том Шарп.

Автор заметил, что перехват целей на территории Украины может происходить за счет подавления вражеской ПВО (SEAD), поскольку большая часть Украины находится под контролем российских ЗРК С-400. Существует оружие НАТО, которое может пробить эту зону: например, баллистическая ракета ATACMS или малозаметная крылатая ракета JASSM, которую Польша имеет на своем вооружении.

Том Шарп уверен, что операция SEAD улучшила бы ситуацию, в частности, и для Украины, потому что тогда бы самолеты ВСУ смогли эффективнее атаковать ВС РФ, а российские самолеты неохотно приближались бы к фронту и, "тупик на земле можно было бы преодолеть". Автор статьи пишет, что надлежащая Юго-Восточная оборона, имела бы целью поражения радаров С-400, которые на самом деле находятся в России и Беларуси.

"Мы до сих пор пробовали дипломатические, экономические и ограниченные военные меры поддержки, но это не сработало. Чтобы избежать соответствия определению безумия, нам теперь нужно попробовать что-то другое. Поэтому мне кажется, что сегодняшние варианты реагирования понятны: точное кинетическое реагирование, полностью обеспеченное силами НАТО, или же бессмысленное заламывание рук. Один из них создает серьезные недостатки для Путина, другой четко сигнализирует, что мы все еще напуганы, и он может продолжать давить", — подытожил Том Шарп.

Атака "Шахедов" РФ на Польшу — детали

Напомним, что ПВО Польши и союзников сбила 4 российских БПЛА. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "масштабной провокацией" проникновение дронов РФ в воздушное пространство страны и созвал экстренное заседание правительства.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа — Кит Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября, когда российские дроны типа "шахед" пересекли границу и залетели вглубь этого государства.