Не "око за око", а "стискання кулаків": британський офіцер про те, як покарати РФ за дрони в Польщі

Європа недостатньо суворо відреагувала на інцидент з російськими дронами і загалом не знає, що з цим робити далі, вважає офіцер британського Королівського флоту у відставці Том Шарп.

Рішучої відповіді Заходу на наліт російських безпілотників на територію Польщі не буде, європейські політики занурилися у стадію "стискання кулаків". Про це пише The Telegraph у статті, написаній офіцером британського Королівського флоту у відставці Томом Шарпом.

Офіцер Том Шарп вважає, що Європа недостатньо суворо відреагувала на інцидент з російськими дронами і загалом не знає, що з цим робити далі. На його думку, європейські політики дипломатично та політично перебувають у фазі "стискання кулаків", коли проголошується солідарність альянсу, наказуються додаткові авіавильоти, і всі вирішують, що робити далі.

"Великий ризик полягає в тому, що, по суті, більше нічого не буде зроблено. Ми вже були в цьому раніше – страх ескалації призводить до бездіяльності. Власне, це й призвело до цієї війни. Скільки разів Путіну потрібно показувати, що йому байдуже на слова чи санкції, і що єдина мова, яку він розуміє, – це бомби та кулі? Скільки разів нам потрібно спостерігати, як виняткова поведінка стає нормальною через повторення, а потім бездіяльність?", — риторично запитав автор статті.

На інцидент у Польщі потрібна рішуча відповідь, вважає британський офіцер. Але не потрібна відповідь, яку можна було б вважати ескалацією: насправді найкраще було б, якби це була справжня деескалація, ідеться у статті.

"Атака НАТО в російському повітряному просторі буде не більше ніж відповіддю "око за око", і матиме сенс, враховуючи, що дрони, спрямовані на Польщу, схоже, надходять з Росії, але це не буде деескалацією. З іншого боку, дії проти цілей за межами Росії будуть менш агресивними, ніж те, що зробила Росія, і також можуть завдати великої шкоди Путіну", — пише Том Шарп.

Автор зауважив, що перехоплення цілей на території України може відбуватися за рахунок придушення ворожої ППО (SEAD), оскільки більша частина України перебуває під контролем російських ЗРК С-400. Існує зброя НАТО, яка може пробити цю зону: наприклад, балістична ракета ATACMS або малопомітна крилата ракета JASSM, яку Польща має на своєму озброєнні.

Том Шарп впевнений, що операція SEAD поліпшила б ситуацію, зокрема, і для України, бо тоді б літаки ЗСУ змогли ефективніше атакувати ЗС РФ, а російські літаки неохоче наближалися б до фронту і, "глухий кут на землі можна було б подолати". Автор статті пише, що належна Південно-Східна оборона, мала б на меті ураження радарів С-400, які насправді знаходяться в Росії та Білорусі.

"Ми досі пробували дипломатичні, економічні та обмежені військові заходи підтримки, але це не спрацювало. Щоб уникнути відповідності визначенню божевілля, нам тепер потрібно спробувати щось інше. Тому мені здається, що сьогоднішні варіанти реагування зрозумілі: точна кінетичне реагування, повністю забезпечене силами НАТО, або ж безглузде заламування рук. Один з них створює серйозні недоліки для Путіна, інший чітко сигналізує, що ми все ще налякані, і він може продовжувати тиснути", — підсумував Том Шарп.

Атака "Шахедів" РФ на Польщу — деталі

Нагадаємо, що ППО Польщі та союзників збила 4 російських БПЛА. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "масштабною провокацією" проникнення дронів РФ у повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа — Кіт Келлог прямував до Польщі у ніч на 10 вересня, коли російські дрони типу "шахед" перетнули кордон та залетіли на углиб цієї держави.