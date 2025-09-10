"Защищаем каждый сантиметр": генсек НАТО назвал успешным сбитие дронов РФ над Польшей

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники ночью 10 сентября показали способность защищать воздушное пространство и "каждый сантиметр территории" Альянса. По его словам, вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было "абсолютно безрассудным".

Related video

В ночь на 10 сентября к сбиванию российских "Шахедов" в Польше были привлечены польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного слежения AWACS и самолеты-заправщики, а также немецкие системы Patriot. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) на брифинге 10 сентября выразил уважение всем участника операции ПВО в Польше за "быстрое и умелое реагирование".

Рютте высоко оценил реакцию НАТО на вторжение российских дронов в Польшу. На видео с 3:25.

"Я думаю, что то, что мы видели прошлой ночью, будет очень успешной реакцией НАТО и его союзников, включая, конечно, с самой Польшей, а также нидерландцев, итальянцев, немцев — всех. Я действительно поражен. Конечно, мы всегда должны быть на шаг впереди, но я думаю, прошлая ночь показала, что мы способны защищать каждый сантиметр территории НАТО, включая его воздушное пространство", — сказал Рютте.

"Шахеды" в Польше были не единичным случаем

Он назвал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками "абсолютно безрассудным" и признал, что это не единичный случай.

"Союзники решительно настроены защищать каждый сантиметр союзной территории", — предупредил Рютте.

Генсек НАТО также подчеркнул, что союзники должны продолжать поддерживать Украину, поскольку ее безопасность напрямую связана с безопасностью членов Альянса.

"Россия ведет опасную агрессивную войну против Украины, которая постоянно направлена против гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Союзники решительно настроены усилить свою поддержку Украины в условиях эскалации российской кампании", — сказал генеральный секретарь.

По просьбе репортера Рютте передал месседж президенту РФ Владимиру Путину.

"Остановите войну в Украине. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников. И знайте, что мы начеку, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", — сказал он.

По словам Рютте, полная оценка последствий инцидента продолжается.

"Шахеды" в Польше: детали инцидента

В Польше впервые сбили "Шахеды" РФ в ночь на 10 сентября во время массированной атаки страны-агрессора на Украину. После этого польская тероборона объявила ускоренный вызов резервистов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что ПВО в Польше по предварительным оценкам сбила 4 из 19 российских дронов.