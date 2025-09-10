"Захищаємо кожен сантиметр": генсек НАТО назвав успішним збиття дронів РФ над Польщею

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники вночі 10 вересня показали здатність захищати повітряний простір і "кожен сантиметр території" Альянсу. За його словами, вторгнення російських безпілотників до повітряного простору Польщі було "абсолютно безрозсудним".

В ніч на 10 вересня до збиття російських "Шахедів" у Польщі були залучені польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного стеження AWACS та літаки заправники, а також німецькі системи Patriot. Генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) на брифінгу 10 вересня висловив повагу всім учасника операції ППО в Польщі за "швидке та вміле реагування".

Рютте високо оцінив реакцію НАТО на вторгнення російських дронів до Польщі. На відео з 3:25.

"Я думаю, що те, що ми бачили минулої ночі, буде дуже успішною реакцією НАТО та його союзників, включно, звісно, з самою Польщею, а також нідерландців, італійців, німців — усіх. Я справді вражений. Звичайно, ми завжди повинні бути на крок попереду, але я думаю, минула ніч показала, що ми здатні захищати кожен сантиметр території НАТО, включно з його повітряним простором", — сказав Рютте.

"Шахеди" в Польщі були не поодиноким випадком

Він назвав порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками "абсолютно безрозсудним" і визнав, що це не поодинокий випадок.

"Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр союзної території", — попередив Рютте.

Генсек НАТО також наголосив, що союзники повинні продовжувати підтримувати Україну, оскільки її безпека напряму пов'язана з безпекою членів Альянсу.

"Росія веде небезпечну агресивну війну проти України, яка постійно спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури. Союзники рішуче налаштовані посилити свою підтримку України в умовах ескалації російської кампанії", — сказав генеральний секретар.

На прохання репортера Рютте передав меседж президенту РФ Володимиру Путіну.

"Зупиніть війну в Україні. Припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми напоготові, що ми пильні та що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", — сказав він.

За словами Рютте, повна оцінка наслідків інциденту триває.

"Шахеди" в Польщі: деталі інциденту

У Польщі вперше збили "Шахеди" РФ в ніч на 10 вересня під час масованої атаки країни-агресорки на Україну. Після цього польська тероборона оголосила прискорений виклик резервістів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що ППО в Польщі за попередніми оцінками збила 4 з 19 російських дронів.