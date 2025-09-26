Військовий корабель РФ ховався біля узбережжя Данії під час атаки дронів, — ЗМІ

Під час появи невідомих дронів над Данією біля її берегів перебував російський військовий корабель "Олександр Шабалін" з вимкненою системою стеження AIS. Судно не відображалося у відкритих базах даних і залишалося непоміченим.

Related video

Як пише видання Ekstra Bladet, корабель розташовувався між південним краєм Лангелана та Лолландом і вже кілька днів нерухомо стояв у цьому районі. Він перебував приблизно за 70–270 км від усіх аеропортів та військових об’єктів, які піддавалися атакам дронів, і лежав на кордоні між міжнародними та данськими водами. Данські збройні сили були обізнані про присутність судна, проте не встигли своєчасно відреагувати. Після прольоту гелікоптера Ekstra Bladet корабель почав рух у північно-східному напрямку, однак визначити його точний курс не вдалося через відключений AIS.

Під час спостереження за кораблем з’ясувалося, що він міг перебувати в безпосередній близькості до данських вод, водночас у повітряному просторі над країною активно діяли невідомі дрони. Цивільні танкери, що входять до тіньового флоту Росії, і раніше привертали увагу аналітиків, проте тепер з’ясувалося, що військове судно перебувало на тлі цих операцій. Експерт із безпеки Якоб Каарсбо зазначив, що корабель міг виконувати спостережливу або допоміжну роль під час дій безпілотників.

Що відомо про російський корабель "Олександр Шабалін"

Сам "Олександр Шабалін" був побудований у 1985 році та входить до складу Балтійського флоту Росії, що базується в Калінінграді. Корабель оснащений ракетними установками, зенітними та автоматичними гарматами, може перевозити до десяти танків і 340 солдатів. Він вже використовувався Росією для перевезення особового складу та військового обладнання між Росією та портом у Тартусі, Сирія.

Нагадаємо, що 25 вересня Данію охопила серія атак безпілотників: невідомі дрони проникли до повітряного простору аеропорту Ольборга та паралізували його роботу. Крім того, безпілотники були зафіксовані в Есб’єрзі, Сондерборзі та Скридструпі. Поліція повідомила, що загрози для пасажирів та місцевих жителів немає, проте закликала громадськість триматися якомога далі від аеропорту та дотримуватися встановлених обмежень і вказівок.

Також Фокус писав, що 22 вересня невідомі дрони долетіли до двох скандинавських держав-членів НАТО: Данії та Норвегії.