Україна й Данія спільно тренуються протистояти БпЛА: як проводять навчання "Крила оборони"

Українські військові взяли участь у спільних навчаннях із данськими колегами, щоб передати свої знання та навички у боротьбі з безпілотниками. Навчання "Крила оборони" відбуваються у Данії та є кроком для посилення захисту через погрози з боку Російської Федерації.

Related video

У Данію прибули бійці ЗСУ, які навчатимуть колег протидіяти ударним дронам, повідомив Генштаб ЗСУ у Telegram-каналі. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Troels Lund Poulsen) подякував за допомогу українцям, але наразився на критику у соцмережах.

Інформація про навчання "Крила оборони" з'явилась у мережі увечері 29 вересня. Командування написало, що Україна й Данія спільно тренуються протистояти БпЛА. У навчаннях беруть участь українські фахівці та данські колеги, яким потрібно отримати навички протидії ударним дронам. Причина, чому європейська країна зацікавилась цією темою, — поява БпЛА невідомого походження, уточнили в Міноборони.

У дописі командування наводяться деталі навчання "Крила оборони". З'ясувалось, що досвід передаватимуть протягом тижня: будуть практичні заняття, обмін досвідом, підвищення рівня підготовки для протидії повітряним загрозам.

"Такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності Збройних Сил України і Данії та роблять наші держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі", — підсумували у Генштабі.

На фото, якими ілюструється допис про навчання "Крила оборони", бачимо п'ятьох українських військових з шевронами Повітряних сил ЗСУ. Крім того, у приміщенні разом з ними — двоє-троє данських офіцерів. Генштаб не уточнив, яка кількість бійців ЗСУ поїхала в Данію передавати досвід.

Україна та Данія - військові ЗСУ на навчаннях "Крила оборони" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Україна та Данія - данські військові на навчаннях "Крила оборони" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Україна та Данія — деталі

На спільні навчання "Крила оборони" відгукнувся данський міністр оборони. Зранку 30 вересня у соцмережі X Троельс Лунд Поульсен відреагував на те, що у Данії розпочалися спільні навчання за участі українських фахівців. Посадовець написав слова подяки українцям, які ділитимуться досвідом.

"Раді, що ми можемо вітати українських спеціалістів, зокрема, з питань протидії безпілотникам, щоб ми могли вчитися у найкращих. Гарний жест з боку України, який діями демонструє тісні зв'язки між нашими країнами. Дякуємо", — ідеться у дописі.

Тим часом під дописом Поульсена з'явились коментарі данців, які критично оцінили ситуацію. Дехто критикував уряд Данії, який три роки ігнорував питання оборони, а тепер відволікає українців від боротьби проти РФ. Інші зауважували, що країна здатна самостійно впоратись, оскільки українцям слід повертатись для відбиття тисяч дронів РФ. Також були люди, які сумнівались у походженні невідомих дронів та згадували підрив "Північного потоку", у якому підозрюють українців.

Україна та Данія - коментарі під дописом Троельса Лунда Поульсена Фото: Скриншот

Провокації РФ та Данія

На данському порталі TV2 перелічили, яку додаткову допомогу, крім досвіду України, отримає Данія від союзників після інцидентів з дронами, як підозрюють РФ. Вказується, що Німеччина надасть 40 солдатів, Швеція — системи боротьби з БпЛА та радари, офіцерів на мотоциклах та собак-саперів, Норвегія — поліцейських, Нідерланди — додаткове обладнання та персонал, Франція — гелікоптер та 35 військових, НАТО — можливості боротьби з БпЛА (без деталізації).

Фокус писав про провокації РФ у Європі, внаслідок яких Україна й Данія співпрацюють для посилення безпеки в небі. Провокації відбулись 22-23 вересня. Біля аеропорту Копенгагена, а згодом — біля інших важливих об'єктів, помітили дрони невідомого походження. Поліція запевнила, що з'ясує деталі, але людей, які це вчинили, так і не затримали.

Нагадуємо, медіа The Telegraph розповіло, як Європа будуватиме "стіну дронів" для захисту від БпЛА РФ і чому у даному контексті з'явилась проблема з Угорщиною.