Вибухи у Брянській області: ВМС ЗСУ вдарили по російському заводу "Нептуном"

ВМС ЗСУ вночі 29 вересня вдарили по заводу "Електродеталь" в Росії ракетою "Нептун". Цей завод у Брянській області РФ є ланкою військового забезпечення російської армії.

Про удар по російському Карачевському заводу "Електродеталь" 29 вересня повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України. Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа відзвітував про вдалий обстріл ворожого оборонного підприємства в місті Карачев Брянської області крилатою ракетою "Нептун".

"Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога. Все, що працює на війну проти України — буде знищено!" — повідомив командувач ВМС.

Удар по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" підтвердив також Генеральний штаб ЗСУ. За інформацією Генштабу, в ніч на 29 вересня по підприємству, що виробляє продукцію для військових потреб, під час ракетного удару були випущені чотири вироби з дальністю польоту понад 240 км. Після вибухів на території об'єкта зайнялася пожежа.

Вибухи у Брянській області: що відомо про завод "Електродеталь"

За даними Генштабу ЗСУ, російський завод "Електродеталь" в Карачеві виробляє для військових і загальнопромислових потреб різноманітні електричні з'єднувачі зокрема низькочастотні, високочастотні та комбіновані. Ці вироби використовуються в авіакосмічній, електронній і приладобудівній галузях. Окупанти застосовують з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, а також антен, базових станцій й інших систем. Крім того, продукція заводу використовується для виготовлення вимірювальних приладів.

Місцеве медіа ASTRA повідомляло про ураження заводу у Брянській області РФ у ніч на 29 вересня з посиланням на очевидців. На сайті War Sanctions зазначається, що завод "Електродеталь" виробляє компоненти для 1,5 тисячі підприємств російського воєнно-промислового комплексу.

Нагадаємо, ввечері 28 вересня в російському Бєлгороді "прилетіло" по ТЕС, після цього в місті зникло світло. Місцева влада попереджала про можливі перебої в оповіщенні про ракетну небезпеку або атаки БПЛА через знеструмлення.