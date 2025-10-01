Принцеса Анна здійснила таємний візит до України: зустрілася з Зеленськими і вшанувала загиблих дітей (фото)

Принцеса Великої Британії Анна здійснила несподіваний таємний візит до України. Під час візиту вона зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими й поклала до меморіалу загиблим внаслідок війни дітям одну особливу річ, а також здійснила низку зустрічей.

Принцеса Анна приїхала до Києва, аби привернути увагу до трагічної долі українських дітей, постраждалих внаслідок російської агресії. Про це пише BBC.

Офіційний візит реалізували на прохання Міністерства закордонних справ. Принцеса Анна вшанувала пам'ять загиблих через війну дітей, поклавши до меморіалу у столиці м'яку іграшку — ведмедика.

PA | принцеса Анна кладе ведмедика до меморіалу загиблим дітям у Києві

Видання Sky News розповіло, що цей ведмедик, яким принцеса вшанувала загиблих дітей, особливий. З'ясувалося, що такого ж іграшкового ведмедика мала її донька. Про це сама Анна зізналася Олені Зеленській, оскільки жінки удвох покладали іграшки до меморіалу.

"Він такий же, як той, що був у моєї доньки", — сказала принцеса першій леді України.

У межах візиту принцеса Анна також відвідала Центр захисту прав дитини, де поговорила з підлітками, яких раніше військові ЗС РФ викрали з їхніх домівок, але яких з часом Україні вдалося повернути додому.

Під час перебування в українській столиці принцеса Анна також зустрілася з Володимиром Зеленським. Королівська представниця обговорювала з українським лідером питання подальшої підтримки країни з боку Великої Британії, пишуть ЗМІ.

PA | принцеса Анна на зустрічі з Володимиром Зеленським

Окрім того, у Києві принцеса Анна також зустрілася з представницями поліції та збройних сил, а також відвідала реабілітаційний центр, де побачилася з ветеранами. Вона дізналася про їхню ключову роль у захисті жінок і дітей в Україні в умовах війни з Росією.

Варто зазначити, що цей візит відбувся незадовго після того, як до України вперше прибув племінник принцеси Анни — принц Гаррі. Так, видання Guardian повідомляло, що Гаррі прибув до Києва, адже хоче допомогти тисячам військових, що отримали поранення на війні.

