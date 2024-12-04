Принцеса Анна на державному банкеті виблискувала в ефектній тіарі (фото)
Принцеса Анна на прийомі в Букінгемському палаці вразила присутніх красивим вбранням і дорогими прикрасами.
Принцеса Анна в розкішному вбранні й ефектній тіарі сяяла на державному бенкеті, влаштованому королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці на честь візиту еміра Катару шейха Таміма ібн Хамада ібн Халіфа Аль Тані та першої з його трьох дружин, шейхи Джавахер, до Великої Британії, повідомляє Hello.
74-річна принцеса мала чудовий вигляд у багато прикрашеному атласному вбранні, розшитому квітковими візерунками. Кремовий піджак з обтислим ліфом, романтичними рукавами-ліхтариками і така ж максіспідниця в її гардеробі вже понад три десятиліття. Крім того, сестра короля для офіційного бенкету одягла довгі білі рукавички та особливі атрибути члена королівської сім'ї: пояс Підв'язки, зірки Підв'язки, Будяка та Королівського Вікторіанського ордену, а також орден королівської сім'ї. На Анні був особливий аксесуар — брошка Ribbon Brooch, прикрашена китицями з діамантами і центральним діамантовим кластером, що купив їй брат як весільний подарунок 1973 року.
Королівська особа рідко відходить від своєї фірмової пишної зачіски, тож державний захід не став винятком. Принцеса Анна акуратно вклала своє волосся у високу зачіску і одягла інкрустовану діамантами тіару Aquamarine Pineflower. Тіара має особливе значення для королівської особи, оскільки це був весільний подарунок від її покійної бабусі, королеви-матері.
Державні банкети — один з небагатьох випадків, коли королівські особи, як і раніше, носять тіари, а носіння коштовностей корони допускається тільки в найурочистіших випадках і для королівських осіб після заміжжя. Носіння тіар було набагато поширенішим в юності принцеси Анни: походи до театру, на прем'єри фільмів і благодійні вечері були ідеальною можливістю для королівських осіб одягнути свої найдорогоцінніші прикраси.
"У наші дні тіари зазвичай надягають тільки на офіційні заходи, як-от державні візити і щорічні дипломатичні прийоми. Але в перші роки правління королеви Єлизавети II королівські особи зазвичай одягали коштовності на прем'єри фільмів і гала-вечори", — пояснив королівський кореспондент Даніель Стейсі.
Раніше, 4 грудня, Фокус писав про те, що королева Камілла в яскравій сукні та блискучій тіарі відвідала банкет у Букінгемському палаці.