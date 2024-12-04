Принцеса Анна на державному банкеті виблискувала в ефектній тіарі (фото)

Принцеса Анна на прийомі в Букінгемському палаці вразила присутніх красивим вбранням і дорогими прикрасами.

Принцеса Анна в розкішному вбранні й ефектній тіарі сяяла на державному бенкеті, влаштованому королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці на честь візиту еміра Катару шейха Таміма ібн Хамада ібн Халіфа Аль Тані та першої з його трьох дружин, шейхи Джавахер, до Великої Британії, повідомляє Hello.

74-річна принцеса мала чудовий вигляд у багато прикрашеному атласному вбранні, розшитому квітковими візерунками. Кремовий піджак з обтислим ліфом, романтичними рукавами-ліхтариками і така ж максіспідниця в її гардеробі вже понад три десятиліття. Крім того, сестра короля для офіційного бенкету одягла довгі білі рукавички та особливі атрибути члена королівської сім'ї: пояс Підв'язки, зірки Підв'язки, Будяка та Королівського Вікторіанського ордену, а також орден королівської сім'ї. На Анні був особливий аксесуар — брошка Ribbon Brooch, прикрашена китицями з діамантами і центральним діамантовим кластером, що купив їй брат як весільний подарунок 1973 року.

Принцеса Анна і прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Катару шейх Мухаммед бін Абдулрахман бін Джассім аль-Тані Фото: Getty Images

Королівська особа рідко відходить від своєї фірмової пишної зачіски, тож державний захід не став винятком. Принцеса Анна акуратно вклала своє волосся у високу зачіску і одягла інкрустовану діамантами тіару Aquamarine Pineflower. Тіара має особливе значення для королівської особи, оскільки це був весільний подарунок від її покійної бабусі, королеви-матері.

Державні банкети — один з небагатьох випадків, коли королівські особи, як і раніше, носять тіари, а носіння коштовностей корони допускається тільки в найурочистіших випадках і для королівських осіб після заміжжя. Носіння тіар було набагато поширенішим в юності принцеси Анни: походи до театру, на прем'єри фільмів і благодійні вечері були ідеальною можливістю для королівських осіб одягнути свої найдорогоцінніші прикраси.

"У наші дні тіари зазвичай надягають тільки на офіційні заходи, як-от державні візити і щорічні дипломатичні прийоми. Але в перші роки правління королеви Єлизавети II королівські особи зазвичай одягали коштовності на прем'єри фільмів і гала-вечори", — пояснив королівський кореспондент Даніель Стейсі.

Раніше, 4 грудня, Фокус писав про те, що королева Камілла в яскравій сукні та блискучій тіарі відвідала банкет у Букінгемському палаці.