Принцесса Анна на государственном банкете блистала в эффектной тиаре (фото)

Принцесса Анна на приеме в Букингемском дворце поразила присутствующих красивым нарядом и дорогими украшениями.

Принцесса Анна в шикарном наряде и эффектной тиаре блистала на государственном банкете, устроенном королем Чарльзом ІІІ в Букингемском дворце в честь визита эмира Катара шейха Тамима ибн Хамада ибн Халифа Аль Тани и первой из его трех жен, шейхи Джавахер в Великобританию, сообщает Hello.

74-летняя принцесса выглядела великолепно в богато украшенном атласном наряде, расшитом цветочными узорами. Кремовый пиджак с облегающим лифом, романтичными рукавами-фонариками и такая же макси-юбка в ее гардеробе находится более трех десятилетий. Кроме того, сестра короля для официального банкета надела длинные белые перчатки и особые атрибуты члена королевской семьи: пояс Подвязки, звезды Подвязки, Чертополоха и Королевского Викторианского ордена, а также с ордена королевской семьи. На Анне было особый аксессуар — брошь Ribbon Brooch, украшенная кисточками с бриллиантами и центральным бриллиантовым кластером, которую купил ей брат в качестве свадебного подарка в 1973 году.

Принцесса Анна и премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим аль-Тани Фото: Getty Images

Королевская особа редко отходит от своей фирменной пышной прически, и государственное мероприятие не стало исключением. Принцесса Анна аккуратно уложила свои волосы в высокую прическу и надела инкрустированную бриллиантами тиару Aquamarine Pineflower. Тиара имеет особое значение для королевской особы, поскольку это был свадебный подарок от ее покойной бабушки, королевы-матери.

Государственные банкеты — один из немногих случаев, когда королевские особы по-прежнему носят тиары, а ношение драгоценностей короны допускается только в самых торжественных случаях и для королевских особ после замужества. Ношение тиар было гораздо более распространено в юности принцессы Анны: походы в театр, на премьеры фильмов и благотворительные ужины были идеальной возможностью для королевских особ надеть свои самые драгоценные украшения.

"В наши дни тиары обычно надевают только на официальные мероприятия, такие как государственные визиты и ежегодные дипломатические приемы. Но в первые годы правления королевы Елизаветы II королевские особы обычно надевали драгоценности на премьеры фильмов и гала-вечера", — объяснил королевский корреспондент Даниэль Стейси.

Ранее, 4 декабря, Фокус писал о том, королева Камилла в ярком платье и сверкающей тиаре посетила банкет в Букингемском дворце.