Принцесса Анна совершила тайный визит в Украину: встретилась с Зеленскими и почтила погибших детей (фото)

Принцесса Великобритании Анна совершила неожиданный тайный визит в Украину. Во время визита она встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими и положила к мемориалу погибшим в результате войны детям одну особую вещь, а также осуществила ряд встреч.

Принцесса Анна приехала в Киев, чтобы привлечь внимание к трагической судьбе украинских детей, пострадавших в результате российской агрессии. Об этом пишет BBC.

Официальный визит реализовали по просьбе Министерства иностранных дел. Принцесса Анна почтила память погибших из-за войны детей, положив к мемориалу в столице мягкую игрушку — мишку.

PA | принцесса Анна кладет мишку к мемориалу погибшим детям в Киеве

Издание Sky News рассказало, что этот мишка, которым принцесса почтила погибших детей, особенный. Выяснилось, что такой же игрушечный мишка был у ее дочери. Об этом сама Анна призналась Елене Зеленской, поскольку женщины вдвоем возлагали игрушки к мемориалу.

"Он такой же, как тот, что был у моей дочери", — сказала принцесса первой леди Украины.

В рамках визита принцесса Анна также посетила Центр защиты прав ребенка, где поговорила с подростками, которых ранее военные ВС РФ похитили из их домов, но которых со временем Украине удалось вернуть домой.

Во время пребывания в украинской столице принцесса Анна также встретилась с Владимиром Зеленским. Королевская представительница обсуждала с украинским лидером вопросы дальнейшей поддержки страны со стороны Великобритании, пишут СМИ.

PA | принцесса Анна на встрече с Владимиром Зеленским

Кроме того, в Киеве принцесса Анна также встретилась с представительницами полиции и вооруженных сил, а также посетила реабилитационный центр, где увиделась с ветеранами. Она узнала об их ключевой роли в защите женщин и детей в Украине в условиях войны с Россией.

Стоит отметить, что этот визит состоялся незадолго после того, как в Украину впервые прибыл племянник принцессы Анны — принц Гарри. Так, издание Guardian сообщало, что Гарри прибыл в Киев, ведь хочет помочь тысячам военных, получивших ранения на войне.

