Принц Гарри впервые приехал в Киев: что он здесь будет делать (фото)

Принц Гарри впервые приехал в Киев по приглашению украинского правительства. Член королевской семьи Великобритании хочет помочь тысячам военнослужащих, которые получили тяжелые ранения в войне.

Во время путешествия в столицу Украины герцог Сассекский рассказал, что союзники не могут остановить войну, но могут сделать все возможное для ускорения восстановления пострадавших бойцов. Об этом пишет Guardian.

Принц Гарри в Киеве

Принц и команда из его фонда "Игры непокоренных" планируют рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых, также целью является оказание помощи всем регионам страны.

В разговоре с изданием во время ночной поездки поездом в Киев сын британского короля подчеркнул: "Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать гуманизировать людей, участвующих в этой войне, и то, через что они проходят. Мы должны держать это в центре внимания людей. Я надеюсь, что эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко стать равнодушным к тому, что происходит".

Принц Гарри по дороге в Киев Фото: The Guardian

Это уже не первая поездка принца Гарри в Украину. Весной 2025 года он посетил раненых военных во Львове, однако о его визите стало известно уже после отъезда.

"Во Львове вы не видите много из войны. Это так далеко на западе. Это впервые, когда мы увидим настоящие разрушения войны", — сказал Гарри.

Во время поездки принц также посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет время с 200 ветеранами и встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

