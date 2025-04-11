"Страна настоящих": во Львовской ОВА раскрыли подробности тайного визита принца Гарри

Принц Гарри тайно приехал в Украину, однако о его поездке стало известно только тогда, когда он уже покинул страну. Сегодня председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий раскрыл подробности визита.

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Об этом сообщает официальный канал Львовской ОВА.

Герцог Сассекский посетил львовский госпиталь, где сейчас находятся на лечении раненые украинские защитники, о чем ранее сообщал Фокус.

"Во Львове был принц Гарри. Да, тот самый. Без пафоса, без камер, без красных дорожек. Скромно приехал в Superhumans (ортопедическая клиника во Львове). Потому что хотел пообщаться с настоящими героями. Увидел наших защитников, которые потеряли на войне здоровье, но не потеряли стержень и веру в свое государство и себя в нем", — сообщил Козицкий.

По его словам, принц Гарри также познакомился с медиками из Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, где ежедневно ставят бойцов на ноги, привлекая передовых специалистов и современные технологии.

"Украина — страна настоящих. Страна несокрушимых. Это отмечают даже принцы. И это только начало", — подытожил Козицкий.

Герцог Сассекский принц Гарри стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину. Год назад в Украину приезжала герцогиня Эдинбургская Софи. А король Великобритании Чарльз III встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что 20 марта наследник британского престола принц Уильям прибыл с официальным визитом в Таллинн, столицу Эстонии. Уже в первый день пребывания Принц Уильям посетил украинскую общину. В рамках визита Принц Уэльский посетил "Школу Свободы" в Таллинне, где учатся дети из Украины.

Также принц Уильям и Кейт Миддлтон хорошо понимают вызовы, которые могут ждать их младших детей — принцессу Шарлотту и принца Луи — в процессе взросления рядом со старшим братом, принцем Джорджем.