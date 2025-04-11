"Країна справжніх": у Львівські ОВА розкрили подробиці таємного візиту принца Гаррі

Принц Гаррі таємно приїхав в Україну, проте про його поїздку стало відомо тільки тоді, коли він уже покинув країну. Сьогодні голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розкрив подробиці візиту.

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Про це повідомляє офіційний канал Львівської ОВА.

Герцог Сассекський відвідав львівський шпиталь, де наразі перебувають на лікуванні поранені українські захисники, про що раніше повідомляв Фокус.

"У Львові був принц Гаррі. Так, той самий. Без пафосу, без камер, без червоних доріжок. Скромно приїхав у Superhumans (ортопедична клініка у Львові). Бо хотів поспілкуватися зі справжніми героями. Побачив наших оборонців, які втратили на війні здоровʼя, але не втратили стержень та віру у свою державу і себе в ній", — повідомив Козицький.

За його словами, принц Гаррі також познайомився з медиками зі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, де щоденно ставлять бійців на ноги, залучаючи передових спеціалістів та сучасні технології.

"Україна – країна справжніх. Країна незламних. Це відмічають навіть принци. І це тільки початок", — підсумував Козицький.

Герцог Сассекський принц Гаррі став другим членом королівської родини, який відвідав Україну. Рік тому до України приїздила герцогиня Единбурзька Софі. А король Великої Британії Чарльз III зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що 20 березня спадкоємець британського престолу принц Вільям прибув з офіційним візитом до Таллінна, столиці Естонії. Вже у перший день перебування Принц Вільям завітав до української громади. У рамках візиту Принц Уельський відвідав "Школу Свободи" в Таллінні, де навчаються діти з України.

Також принц Вільям і Кейт Міддлтон добре розуміють виклики, які можуть чекати на їхніх молодших дітей — принцесу Шарлотту та принца Луї — у процесі дорослішання поруч із старшим братом, принцом Джорджем.