З жовто-синім браслетом: принц Вільям зустрівся з українськими дітьми (фото)

Майбутній король Великої Британії перебуває з офіційним візитом у столиці Естонії. У перший же день він вирушив у гості до українців.

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Принц Уельський Вільям відвідав у Таллінні Школу Свободи, яка навчає українських дітей. Кадрами ділиться пресслужба майбутнього короля в Instagram 20 березня.

"Яскравий візит до Талліннської школи Свободи, де кожного дня виховують стійкість та надію. Школа, заснована для підтримки українських дітей та молоді, які постраждали від війни, пропонує їм привітне та безпечне середовище для навчання. Чути історії як від вчителів, так і від учнів — це потужне нагадування не тільки про людський вплив конфлікту, але й про мужність та силу, які проявляють ті, на кого це вплинуло", — зазначив чоловік Кейт Міддлтон.

Зокрема, принц Вільям поспілкувався з юними українцями та навіть зіграв з ними в баскетбол. А в один момент майбутньому британському королю почепили на руку синьо-жовтий браслет.

Принц Вільям зустрівся з українцями в Естонії

Школа Свободи створена у вересні 2022-го у столиці Естонії спеціально для дітей українських біженців. Одна з головних цілей школи – підтримати інтеграцію української молоді в естонське суспільство, даючи при цьому змогу зберігати й розвивати рідну мову та культуру. Школа Свободи — це перша офіційна українська школа, яку було відкрито за кордоном спеціально для дітей тимчасово переміщених осіб з України, писала пресслужба посольства України в Естонії.

Принц Вільям зустрівся з українцями в Естонії Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зустрілася з українськими біженцями у 2022 році.

Також Фокус писав про зустріч Кейт Міддлтон з українською дівчинкою.