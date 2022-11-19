Світ облетіло фото Кейт Міддлтон з українською дівчинкою

Дружина майбутнього короля Великобританії раніше зустрічалася з українськими біженцями.

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40-річна Кейт Міддлтон відвідала центр українських біженців у Редінзі, з метою зустрітися та підтримати переміщені українські родини та отримати більше інформації про те, як центр підтримує місцеве співтовариство, пише Hello.

Принцесу Уельську зустрічали у центрі з традиційними для українців хлібом та сіллю на вишитому рушнику, які дружина принца Вільяма з усмішкою спробувала.

[ + – ] Кейт Міддлтон та Злата Єрьоменко

У центрі принцеса Уельська провела зустрічі з волонтерами, а пізніше поспілкувалася з кількома сім'ями, щоб дізнатися про їхні історії, а також уточнити, яку користь вони отримують від центру для біженців.

Так, 39-річна Галина Болебрух розридалася, розповідаючи Кетрін про жахіття вимушеної втечі від війни, розв'язаної РФ.

"Шкода, що я не можу зробити більше", — відповіла їй дружина принца Вільяма.

Далі Кейт Міддлтон взяла участь у майстер-класі, який влаштовують дітям як арттерапію, щоб українські малюки могли висловити свої почуття через малюнки. Після його закінчення 5-річна мала Злата Єрьоменко подарувала майбутній королеві Великобританії зворушливу картинку, на якій написано "Кейт, я люблю тебе".

Раніше Фокус писав про те, що в палаці Кенсінгтон заборонили розголошувати деталі про вбрання членів королівської родини.