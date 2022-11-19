Мир облетело фото Кейт Миддлтон с украинской девочкой

Супруга будущего короля Великобритании ранее уже встречалась с украинскими беженцами.

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40-летняя Кейт Миддлтон посетила центр украинских беженцев в Рединге, с целью встретиться и поддержать перемещенные украинские семьи и получить больше информации о том, как центр поддерживает местное сообщество, пишет Hello.

Принцессу Уэльскую встречали в центре с традиционными для украинцев хлебом и солью на вышитом рушнике, которые супруга принца Уильяма с улыбкой попробовала.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Злата Еременко

В центре принцесса Уэльская провела встречи с волонтерами, а позднее пообщалась с несколькими семьями, чтобы узнать их истории, а также уточнить, какую пользу они получают от центра для беженцев.

Так, 39-летняя Галина Болебрух разрыдалась, рассказывая Кэтрин об ужасах вынужденного бегства от войны, развязанной РФ.

"Жаль, что я не могу сделать больше", — ответила ей супруга принца Уильяма.

Далее Кейт Миддлтон поучаствовала в мастер-классе, который устраивают детям в качестве арт-терапии, чтобы украинские малыши могли выразить свои чувства через рисунки. По его окончании 5-летняя малышка Злата Еременко подарила будущей королеве Великобритании трогательную картинку, на которой было написано "Кейт, я люблю тебя".

Ранее Фокус писал о том, что в Кенсингтонском дворце запретили разглашать детали о нарядах членов королевской семьи.