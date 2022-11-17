Кейт Міддлтон у синьо-жовтій сукні зустрілася з українськими біженцями

Дружина майбутнього короля не вперше зустрічається з українськими біженцями у Великій Британії.

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40-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала український громадський центр у Рідінзі, щоб зустрітися з переміщеними українськими сім'ями та дізнатися більше про те, як центр підтримує місцеву спільноту, пише Hello. В українському громадському центрі Reading розташоване Беркширське відділення Асоціації українців Великобританії (AUGB), найбільшого представницького органу українців і осіб українського походження у Великій Британії.

На зустріч герцогиня Кембриджська та Корнуольська одягла елегантне пальто кольору верблюжої вовни Max&Co за 460 фунтів стерлінгів, темно-синю в жовтий горошок сукню LK Bennett у горошок за 279 фунтів стерлінгів і замшеві темно-сині туфлі-човники.

Що стосується аксесуарів, королівська особа доповнила свій елегантний образ парою класичних сережок із перлами та стьобаним чорним шкіряним клатчем.

[ + – ] Принцеса Уельська приїхала в український громадський центр у Рідінзі Фото: татуировки

Після прибуття принцесі Уельській піднесли традиційний український каравай. Під час візиту їй розповіли про те, які заходи вживає центр для підтримки українців у Великій Британії, вона поговорила з волонтерами та з кількома сім'ями, щоб почути їхні особисті історії та дізнатися, яку користь вони отримали.

Її сьогоднішній візит відбувся після того, як стало відомо, що Королівський фонд принца та принцеси Уельських минулого тижня скликав круглий стіл, щоб запропонувати підтримку стратегії першої леді України Олени Зеленської в галузі психічного здоров'я, про яку було оголошено в серпні для усунення впливу продовження конфлікту на психічне здоров'я українців Зустріч, у якій взяли участь експерти й особи, які працюють у сфері психічного здоров'я у Великій Британії, а також представники офісу першої леді та Королівського фонду, торкнулася низки тем. Серед іншого, обговорювалася підтримка психічного здоров'я, доступна для українців, які проживають у Великій Британії.

Пальто, в якому була Кетрін, схоже, є її фаворитом цього сезону, оскільки зовсім недавно вона вже з'являлася в ньому на публіці.

Нагадаємо, Олена Зеленська поділилася враженнями від зустрічі з Кейт Міддлтон. Вона поговорила з дружиною майбутнього короля в Букінгемському палаці, де відбувся державний прийом, влаштований королем Карлом III на згадку про покійну королеву напередодні похорону монарха.