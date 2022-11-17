Кейт Миддлтон в сине-желтом платье встретилась с украинскими беженцами

Жена будущего короля не впервые встречается с украинскими беженцами в Великобритании.

Related video

40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила украинский общественный центр в Рединге, чтобы встретиться с перемещенными украинскими семьями и узнать больше о том, как центр поддерживает местное сообщество, пишет Hello. В украинском общественном центре Reading находится Беркширское отделение Ассоциации украинцев Великобритании (AUGB), крупнейшего представительного органа украинцев и лиц украинского происхождения в Великобритании.

На встречу герцогиня Кембриджская и Корнуольская надела элегантное пальто цвета верблюжьей шерсти Max&Co за 460 фунтов стерлингов и темно-синее в желтый горошек платье LK Bennett в горошек за 279 фунтов стерлингов и замшевый темно-синие туфли-лодочки.

Что касается аксессуаров, королевская особа дополнила свой элегантный образ парой классических серег с жемчугом и стеганым черным кожаным клатчем.

[ + – ] Принцесса Уэльская приехала в украинский общественный центр в Рединге Фото: Getty

По прибытии принцессе Уэльской преподнесли традиционный украинский коровай. Во время визита ей рассказали о том, какие меры предпринимает центр для поддержки украинцев в Великобритании, она поговорила с волонтерами и с несколькими семьями, чтобы услышать их личные истории и узнать, какую пользу они получили.

Ее сегодняшний визит состоялся после того, как стало известно, что Королевский фонд принца и принцессы Уэльских на прошлой неделе созвал круглый стол, чтобы предложить поддержку стратегии первой леди Украины Елены Зеленской в области психического здоровья, о которой было объявлено в августе для устранения воздействия продолжающегося конфликта на психическое здоровье украинцев. Встреча, в которой приняли участие эксперты и лица, работающие в сфере психического здоровья в Великобритании, а также представители офиса первой леди и Королевского фонда, затронула ряд тем. Среди прочего, обсуждалась поддержка психического здоровья, доступная в настоящее время для украинцев, проживающих в Великобритании.

Пальто, в котором была Кэтрин, похоже, является ее фаворитом в этом сезоне, поскольку совсем недавно она уже появлялась в нем на публике.

Напомним, Елена Зеленская поделилась впечатлениями от встречи с Кейт Миддлтон. Она поговорила с супругой будущего короля в Букингемском дворце, где состоялся государственный прием, устроенный королем Карлом III в память о покойной королеве накануне похорон монарха.