Елена Зеленская прокомментировала свою встречу с Кейт Миддлтон

Жена Владимира Зеленского поблагодарила Ее Высочество принцессу Уэльскую за поддержку.

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Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала на своих официальных страницах публикации, касающиеся похорон королевы, на которых она присутствовала вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Жена Владимира Зеленского в первом посте подчеркнула, что для нее было большой честью присутствовать от имени украинцев на прощании с Ее Величеством королевой Елизаветой II.

"Ее внимание к Украине было важным сигналом поддержки. Она желала нам лучших времен и разделяла наше стремление к свободе. С глубокой благодарностью мы будем всегда помнить об этом, – говорится в тексте сообщения.

Второй пост – о встрече с принцессой Уэльской Кэтрин. На снимке обе женщины общаются в Букингемском дворце во время государственного приема в черных ансамблях.

"Имела приятный и теплый разговор с принцессой Уэльской. Поблагодарила Ее Высочество за личное внимание, а также беспрецедентную поддержку Украины со стороны Великобритании. Мои глубокие соболезнования королевской семье в связи с утратой. Спасибо за возможность отдать последнее уважение Ее Величеству королеве", – написала Зеленская.

Делегация из Украины присоединилась к 2000 приглашенных со всех уголков мира политиков, VIP-персон и членов королевских семей из других государств, которые присутствовали на траурной службе в Вестминстерском аббатстве.

Известно также, что Елена Зеленская и Денис Шмыгаль пообщались с королем Карлом III и пригласили его в Украину.