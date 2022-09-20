Олена Зеленська прокоментувала свою зустріч із Кейт Міддлтон

Дружина Володимира Зеленського подякувала Її Високості принцесі Уельській за підтримку.

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Перша леді України Олена Зеленська опублікувала на своїх офіційних сторінках публікації щодо похорону королеви, на яких вона була присутня разом із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Дружина Володимира Зеленського у першому пості наголосила, що для неї було великою честю бути присутньою від імені українців на прощанні з Її Величністю королевою Єлизаветою II.

"Її увага до України була важливим сигналом підтримки. Вона бажала нам найкращих часів і поділяла наше прагнення свободи. З глибокою вдячністю ми завжди пам'ятатимемо про це", — йдеться в тексті повідомлення.

Другий пост — про зустріч із принцесою Уельською Кетрін. На знімку обидві жінки спілкуються у Букінгемському палаці під час державного прийому у чорних ансамблях.

"Мала приємну і теплу розмову з принцесою Уельською. Подякувала Її Високості за особисту увагу, а також безпрецедентну підтримку України з боку Великобританії. Мої глибокі співчуття королівській родині у зв'язку з втратою. Дякую за можливість віддати останню пошану Її Величності королеві", — написала Зеленська.

Делегація з України приєдналася до 2000 запрошених з усіх куточків світу політиків, VIP-персон та членів королівських сімей з інших держав, які були присутніми на жалобній службі у Вестмінстерському абатстві.

Відомо також, що Олена Зеленська та Денис Шмигаль поспілкувалися з королем Карлом III та запросили його до України.