Запросили в Україну: Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Великобританії Карлом III

Прем'єр-міністр наголосив, що українці були б раді бачити в Україні новоспеченого монарха.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з новоспеченим королем Великобританії Карлом III у Лондоні, куди вони приїхали на похорон королеви Єлизавети II. Про це глава українського уряду повідомив у Telegram.

Шмигаль розповів, що під час розмови з монархом він разом із першою леді висловили співчуття від імені Президента, Уряду та народу України через смерть Єлизавети ІІ. Крім того, вони подякували за потужну підтримку нашій країні з боку Великобританії.

Прем'єр також запросив короля Карла ІІІ відвідати Україну в майбутньому.

"Український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні", — написав він.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що Олена Зеленська та Денис Шмигаль вирушили на похорон королеви Великобританії. Також вони віддали шану Єлизаветі II у Вестмінстер-холі разом із послом України в Лондоні Вадимом Пристайком та його дружиною.

Крім того, перша леді України зустрілася із дружиною майбутнього короля Об'єднаного Королівства принцесою Уельською Кетрін. Зустріч Кейт Міддлтон та Олени Зеленської відбулася під час державного прийому закордонних гостей у Букінгемському палаці на згадку про покійну королеву.