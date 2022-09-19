Пригласили в Украину: Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Великобритании Карлом III

Премьер-министр подчеркнул, что украинцы были бы рады видеть в Украине новоиспеченного монарха.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская встретились с новоиспеченным королем Великобритании Карлом III в Лондоне, куда они приехали на похороны королевы Елизаветы II. Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram.

Шмыгаль рассказал, что во время разговора с монархом он вместе с первой леди выразили соболезнования от имени Президента, Правительства и народа Украины из-за смерти Елизаветы ІІ. Кроме того, они поблагодарили за мощную поддержку нашей страны со стороны Великобритании.

Премьер также пригласил короля Карла III посетить Украину в будущем

"Украинский народ был бы рад в будущем приветствовать Короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране", — написал он.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что Елена Зеленская и Денис Шмыгаль отправились на похороны королевы Великобритании. Также они отдали дань уважения Елизавете II в Вестминстер-холле вместе с послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко и его женой.

Кроме того, первая леди Украины встретилась с женой будущего короля Объединенного Королевства принцессой Уэльской Кэтрин. Встреча Кейт Миддлтон и Елены Зеленской состоялась во время государственного приема зарубежных гостей в Букингемском дворце в память о покойной королеве.