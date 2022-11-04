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Стиль жизни

Кейт Миддлтон примерила серьги за 215 гривен (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма впервые вышла на публику после слухов о четвертой беременности.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за 215 гривен. Об этом пишет Express.

Жена будущего короля накануне посетила благотворительную организацию в курортном городке Скарборо. Компанию принцессе составил ее муж Уильям. Это первый выход Кэтрин Миддлтон после новости о ее четвертой беременности.

Для официального визита принцесса Уэльская выбрала карамельный аутфит — трикотажное платье и шерстяное пальто Max&Co за 460 фунтов стерлингов (около двадцати тысяч гривен). В качестве аксессуаров мама трех выбрала сумочку DeMellier и коричневый ремень. На ногах невестки короля Великобритании были туфли-лодочки Ralph Lauren.

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Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Впрочем, изюминкой осеннего образа супруги принца Уильяма стали серьги из Accessorize, цена которых составляет всего 5 фунтов стерлингов (215 грн).

Кейт Миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Официально Кейт Миддлтон и принц Уильям не комментировали новость о пополнении в семье, однако в последнее время принцесса Уэльская все реже выходит на публику, а после получения новых королевских титулов и состояния британские таблоиды в один голос заговорили о желании сына Карла ІІІ и его жены завести еще одного ребенка.

Напомним, Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после новости о четвертой беременности.

Также Фокус писал о реакции короля Карла III на беременность его невестки.