Кейт Міддлтон приміряла сережки за 215 гривень (фото)

Дружина принца Вільяма вперше вийшла на публіку після чуток про четверту вагітність.

Related video

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вийшла у світ у сережках за 215 гривень. Про це пише Express.

Дружина майбутнього короля напередодні відвідала благодійну організацію у курортному містечку Скарборо. Компанію принцесі склав її чоловік Вільям. Це перший вихід Кетрін Міддлтон після новини про її четверту вагітність.

Для офіційного візиту принцеса Уельська обрала карамельний аутфіт — трикотажна сукня та шерстяне пальто Max&Co за 460 фунтів стерлінгів (близько двадцяти тисяч гривень). Як аксесуари мама трьох обрала сумочку DeMellier та коричневий ремінь. На ногах невістки короля Великобританії були туфлі-човники Ralph Lauren.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Втім, родзинкою осіннього образу дружини принца Вільяма стали сережки з Accessorize, ціна котрих становить 5 фунтів стерлінгів (215 грн).

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Офіційно Кейт Міддлтон та принц Вільям не коментували новину про поповнення в родині, проте останнім часом принцеса Уельська все рідше виходить на публіку, а після отримання нових королівських титулів та статків британські таблоїди в один голос заговорили про бажання сина Карла ІІІ та його дружини завести ще одну дитину.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після новини про четверту вагітність.

Також Фокус писав про реакцію короля Карла ІІІ на вагітність його невістки.