Як король Карл ІІІ відреагував на четверту вагітність Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська та майбутній король Великобританії вже виховують трьох дітей.

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Стала відома реакція короля Карла ІІІ на четверту вагітність його невістки Кейт Міддлтон. Про це пише The News.

Новоспечений монарх Великобританії став одним з перших, кому принц та принцеса Уельські повідомили новину про поповнення в родині. І, як відомо, король зрадів розширенню лінії його спадкоємців.

"Усе, що Карл як батько недодав Вільяму та його братові, принцу Гаррі, він надолужує стосовно своїх онуків. Він любить бавитися із Джорджем, Шарлоттою та Луї, пустує з ними, доки вони не почнуть хихотіти", — зізнався інсайдер, близький до британських роялів.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Як повідомлялося, принцеса Уельська Кетрін наважилася на ще одну вагітність, адже її старші діти вже пішли до школи, то ж у домі відчувається порожнеча. До того ж, після смерті королеви Єлизавети ІІ подружжя отримало нові титули та значні статки, що також могло стати приводом задуматися про поповнення в родині. Проте, за словами деяких інсайдерів, про вагітність дружини принца Вільяма стало відомо ще при житті його бабусі.

Сам Кенсінгтонський палац ще не коментував офіційно новини про четверту вагітність принцеси.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям із сином Джорджем Фото: Getty Images

Наразі подружжя вже виховує трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. І хтось з них одного дня стане королем чи королевою Великобританії.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон очікує на четверту дитину.

Також Фокус писав про початок романтичних стосунків Кейт Міддлтон та принца Вільяма та спеціальні трюки принцеси Уельської задля "відлякування" дівчат королівського онука.