Кейт Міддлтон спеціально "відлякувала" дівчат принца Вільяма в університетські роки

Історія кохання подружжя почалася саме під час студентських років.

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Стало відомо, як Кейт Міддлтон зменшувала біля принца Вільяма кількість дівчат у студентські роки. Про це пише Mirror.

Під час навчання в університеті принц Уельський був дуже сором'язливий та ввічливий, тому не міг різко відповідати відмовою всім охочим познайомитися з ним дівчатам.

На допомогу прийшла його, тоді ще подруга, Кейт Міддлтон. Коли на одній з вечірок одна з дівчат наполегливо хотіла познайомитися з королівським онуком, його майбутня дружина підійшла до нього та обійняла принца. Таким чином вона дала зрозуміти, що вони вже начебто зустрічаються, тому бажання знайомитися в дівчини одразу зникло і вона відступила.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Принц та принцеса Уельські одружилися у 2011. Наразі від їхнього союзу підростають троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 подружжя отримало нові королівські титули та мільйонні статки. Тому Кетрін та Вільям всерйоз задумалися про четверту дитину, як повідомляють інсайдери. Уже на початку 2023 вони можуть оголосити новину про поповнення в родині.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Нагадаємо, дружина короля Карла ІІІ Камілла публічно нагрубіянила Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про особливості сніданку принцеси Уельської Кейт Міддлтон.