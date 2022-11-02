Кейт Миддлтон специально "отпугивала" девушек принца Уильяма в университетские годы

История любви супругов началась именно во время студенческих лет.

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Стало известно, как Кейт Миддлтон уменьшала у принца Уильяма количество девушек в студенческие годы. Об этом пишет Mirror.

Во время учебы в университете принц Уэльский был очень застенчив и вежлив, поэтому не мог резко отвечать отказом всем желающим познакомиться с ним девушкам.

На помощь пришла его, тогда еще подруга, Кейт Миддлтон. Когда на одной из вечеринок одна из девушек настойчиво хотела познакомиться с королевским внуком, его будущая жена подошла к нему и обняла принца. Таким образом, она дала понять, что они уже вроде бы встречаются, поэтому желание знакомиться у девушки сразу исчезло и она отступила.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году. От их союза подрастают трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 супруги получили новые королевские титулы и миллионное состояние. Поэтому Кэтрин и Уильям всерьез задумались о четвертом ребенке, как сообщают инсайдеры. Уже в начале 2023 они могут объявить новость о пополнении в семье.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Напомним, жена короля Карла III Камилла публично нагрубила Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал об особенностях завтрака принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.