Королева-консорт Камилла нагрубила Кейт Миддлтон

Жене короля не понравилось поведение его внуков.

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Королева-консорт Камилла Паркер-Боулз нагрубила Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Sun.

Неприятный инцидент произошел во время похорон королевы Елизаветы II 19 сентября 2022. Тогда дети принцессы Уэльской, принц Джорж и принцесса Шарлотта, начали вести себя ненадлежаще. Старший сын принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон ущипнул свою сестру, а она обернулась и крикнула на него. Все это происходило во время прощания с британским монархом, за которым следили миллионы людей во всем мире.

На капризы внуков нового короля Великобритании Карла ІІІ сразу же отреагировала его жена Камилла Паркер-Боулз. Она разозлилась и показала принцессе Уэльской на ее дочь со словами: "Убери ее".

[ + – ] Принц Джордж и принцесса Шарлотта на похоронах прабабушки Фото: Getty Images

"Похоже, у принца Джорджа и принцессы Шарлотты вышел конфликт. Но посмотрите на реакцию королевы-консорта Камиллы. Она точно разгневана", — отметил очевидец.

Тогда на прощание с Елизаветой II не взяли младшего сына принца и принцессы Уэльских Луи. Четырехлетний принц остался дома, в то время как его брат и сестра посетили похороны прабабушки.

Принцесса Шарлотта надела особую брошь в этот день – в виде подковы. Такой жест дочери принца Уильяма свидетельствовал о любви покойной королевы к лошадям. Позже стало известно, что аксессуар ранее принадлежал прапрабабушке Шарлотты.

[ + – ] Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям готовы стать родителями в четвертый раз.

Также Фокус более подробно писал об особой брошке принцессы Шарлотты.