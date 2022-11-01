Королева-консорт Камілла нагрубіянила Кейт Міддлтон

Дружині короля не сподобалася поведінка його онуків.

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Королева-консорт Камілла Паркер-Боулз нагрубіянила Кейт Міддлтон. Про це повідомляє The Sun.

Неприємний інцидент стався під час похорону королеви Єлизавети ІІ 19 вересня 2022. Тоді діти принцеси Уельської, принц Джорж та принцеса Шарлотта, почали поводити себе неналежно. Старший син принца Вільяма та Кетрін Міддлтон вщипнув свою сестру, а вона повернулась та крикнула на нього. Усе це відбувалося під час прощання з британським монархом, за яким слідкували мільйони людей по всьому світу.

На капризи онуків нового короля Великобританії Карла ІІІ одразу відреагувала його дружина Камілла Паркер-Боулз. Вона розізлилася та показала принцесі Уельській на її доньку зі словами: "Забери її".

[ + – ] Принц Джордж та принцеса Шарлотта на похороні прабабусі Фото: Getty Images

"Схоже, у принца Джорджа та принцеси Шарлотти вийшов конфлікт. Але подивіться на реакцію королеви-консорта Камілли. Вона точно розгнівана", — зазначив очевидець.

Тоді на прощання з Єлизаветою ІІ не взяли молодшого сина принца та принцеси Уельських Луї. Чотирирічний принц залишився вдома, у той час як його брат та сестра відвідали похорони прабабусі.

Принцеса Шарлотта надягла особливу брошку в цей день — у вигляді підкови. Такий жест доньки принца Вільяма свідчив про любов покійної королеви до коней. Пізніше стало відомо, що аксесуар раніше належав прапрабабусі Шарлотти.

[ + – ] Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям готові стати батьками вчетверте.

Також Фокус більш детально писав про особливу брошку принцеси Шарлотти.