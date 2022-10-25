Інсайдер повідомляє, що вже на початку 2023 Кетрін Міддлтон та принц Вільям можуть зробити офіційну заяву.

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40-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон готується до четвертої вагітності. Про це повідомляє US Weekly.

Дружина майбутнього короля Великобританії активно працює над тим, щоб стати мамою вчетверте. За словами інсайдера видання, принц Вільям згодився на те, щоб їхня родина стала більшою, хоча раніше він був проти цього.

"Ніхто не здивується, якщо на початку наступного року їхня пара зробить публічну заяву (про вагітність — ред.)", — розповідає джерело, близьке до королівської пари.

Раніше старший син короля Карла ІІІ зазначав, що не планує появу четвертої дитини, адже вони з дружиною вже зосереджені на вихованні трьох нащадків та присвячують більшість свого часу виконанню королівських обов'язків.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям із старшим сином Джорджем Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Принц Вільям навіть жартував, аби Кетрін Міддлтон не підпускали до малюків під час публічних виходів у світ, адже такі зустрічі породжують у принцеси думки про поповнення в родині.

Втім, судячи з усього, нові королівські титули та статки після смерті королеви Єлизавети ІІ 8 вересня 2022 наштовхнули пару на переосмислення своєї позиції.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Принц та принцеса Уельські вже виховують трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Хтось із дітей подружжя свого часу стане монархом Великобританії.

Нагадаємо, що дуже дратує Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про сніданок принцеси Уельської Кейт Міддлтон.