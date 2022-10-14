Стало відомо, що дратує Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська не терпить панібратського ставлення до себе.

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Стало відомо, що дратує дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон. Про це пише 7 News.

Джерело, близьке до королівської родини, зазначило, що принцесу Уельське дратує те, як її називають у скороченому варіанті. Кетрін Елізабет Міддлтон вважає панібратським форму свого імені Кейт. Ще за два роки до заручин зі спадкоємцем британського престолу принцеса надіслала своїм знайомим електронні листи, у яких у жартівливій формі попросила називати себе повним іменем.

"Усі знали, що це ось-ось станеться з Кейт і Вільямом, але ми були трохи здивовані проханням звати її Кетрін. Було виразне відчуття, що вона почала добре усвідомлювати своє становище", — розповідає інсайдер.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Кетрін Елізабет Міддлтон одружилася з принцом Вільямом у 2011. Від їхнього союзу підростають троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Хтось з них, судячи з усього, свого часу стане королем чи королевою Великобританії.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Після смерті бабусі принца Вільяма, Єлизавети ІІ Кейт Міддлтон позбулася свого титулу герцогині Кембриджської та стала принцесою Уельською.

Нагадаємо, Кетрін Міддлтон продемонструвала блузку за 13 тисяч гривень під час візиту до Ірландії.

Також Фокус писав про те, що дратує в Кейт Міддлтон нового короля Великобританії Карла ІІІ.