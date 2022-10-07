Кейт Міддлтон вийшла у світ у блузці за 13 тисяч гривень (фото)

Дружина спадкоємця британського престолу не зраджує своєму класичному стилю.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вийшла у світ у блузці за 13 тисяч гривень. Про це пише Daily Mail.

Напередодні майбутній король Великобританії Вільям та його дружина вирушили до Ірландії. Принц та принцеса Уельські відвідали благодійну організацію, яка займається вирішенням проблеми самогубств.

Для виходу у світ Кетрін Міддлтон обрала суворий класичний образ — шовкову ніжно-блакитну блузку з бантиком Winser London, темно-сині штани та приталене пальто Alexander McQueen.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

На ногах колишньої герцогині Кембриджської були замшеві туфлі-човники. А як аксесуари до ірландського аутфіту мама трьох обрала сережки-кільця Missoma та чорну сумочку DeMellier London.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон в Ірландії Фото: Getty Images

Зазначимо, що ніжно-блакитна блузка принцеси Уельської коштує 295 фунтів стерлінгів (близько 13 тисяч гривень).

Принцеса Кетрін часто демонструє елегантні та стильні вбрання. На думку нового монарха королівства Карла ІІІ, наряди дружини його сина навіть затьмарюють "добрі справи короля".

Нагадаємо, 40-річна Кейт Міддлтон спробувала себе в ролі бармена.

Також Фокус писав про те, що дратує новоспеченого короля Великобританії Карла ІІІ в його невістці Кейт Міддлтон.