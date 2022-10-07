Кейт Миддлтон вышла в свет в блузке за 13 тысяч гривен (фото)

Жена наследника британского престола не изменяет своему классическому стилю.

Related video

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет в блузке за 13 тысяч гривен. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне будущий король Великобритании Уильям и его супруга отправились в Ирландию. Принц и принцесса Уэльские посетили благотворительную организацию, занимающуюся решением проблемы самоубийств.

Для выхода в свет Кэтрин Миддлтон выбрала строгий классический образ — шелковую нежно-голубую блузку с бантиком Winser London, темно-синие брюки и приталенное пальто Alexander McQueen.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

На ногах бывшей герцогини Кембриджской были замшевые туфли-лодочки. А в качестве аксессуаров к ирландскому аутфиту мама троих выбрала серьги-кольца Missoma и черную сумочку DeMellier London.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Ирландии Фото: Getty Images

Отметим, что нежно-голубая блуза принцессы Уэльской стоит 295 фунтов стерлингов (около 13 тысяч гривен).

Принцесса Кэтрин часто демонстрирует элегантные и стильные наряды. По мнению нового монарха королевства Карла III, наряды жены его сына даже омрачают "добрые дела короля".

Напомним, 40-летняя Кейт Миддлтон попробовала себя в роли бармена.

Также Фокус писал о том, что раздражает новоиспеченного короля Великобритании Карла ІІІ в его невестке Кейт Миддлтон.