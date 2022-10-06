Стало известно, что короля Карла III раздражает в Кейт Миддлтон

Всплыли новые детали жизни королевской семьи Великобритании.

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Накануне стало известно, что короля Великобритании Карла III раздражает в его невестке, принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет Cosmopolitan.

В своей книге "Новые члены королевской семьи" биограф Кэти Николл рассказывает о новых подробностях жизни современной монархии. В частности, оказалось, что супруга принца Уильяма сильно раздражает нового британского монарха Карла III. Сын умершей королевы Елизаветы II злится, что на Кэтрин больше обращают внимание медиа и общественность, чем на него. А причиной тому – ее яркие наряды.

"Чарльз (король Карл III — ред.) иногда раздражался тем, что платья Кейт привлекали больше внимания СМИ, чем его добрые дела", — рассказывает королевская эксперт.

[ + – ] Образы Кейт Миддлтон всегда привлекают внимание общественности Фото: Getty Images

Также отца принца Уильяма раздражает, что он редко видит своих внуков — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

"Он также страдает, если не видит своих внуков, сколько ему хотелось бы", — добавляет автор книги.

Кроме этого, своей другой невестке, Меган Маркл, новоиспеченный король Великобритании дал особое прозвище. Кэти Николл отмечает, что король Карл III называет супругу принца Гарри "Вольфрам".

"Из-за ее выносливости и устойчивости", — объясняет биограф.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

После смерти королевы Елизаветы II на престол сошел ее старший сын Чарльз, ставший самым старшим монархом, получившим трон. Теперь первым в очереди на британскую корону является принц Уильям, а за ним трое его детей.

Напомним, королевский фотограф показал новое фото Карла ІІІ в домашней обстановке.

Также Фокус писал о первом выходе Кейт Миддлтон как принцессы Уэльской.