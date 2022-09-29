В одном ботинке. Новое фото короля Карла ІІІ в неформальной обстановке

Крис Джексон часто снимает членов королевской семьи Великобритании во время официальных и неформальных событий.

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Фотограф Крис Джексон поделился свежим фото нового короля Великобритании Карла ІІІ. Снимок он опубликовал в Instagram.

На фото новоиспеченный британский монарх сидит в неформальной обстановке, сняв один ботинок.

"Одна из моих любимых фотографий нашего нового короля — он снимает обувь после прогулки по территории замка Дамфрис Хаус в Шотландии", — отметил королевский фотограф, часто снимающий британских роялов во время официальных событий и в неформальной обстановке.

С фото видно, что сын королевы Елизаветы II носит заношенную обувь и чувствует себя комфортно в компании Криса Джексона, снимая свой ботинок.

В комментариях подписчики фотографа отмечают, что это одно из самых удачных фото нового короля, ведь на нем монарх искренне улыбается.

[ + – ] Новый король Великобритании Карл III

В частности, королевский фотограф поделился трогательным кадром нового монарха и его второй супруги, королевы-консорт Камиллы Паркер-Боулз. На фото королевская пара позирует во время своей недавней поездки в Уэльс.

[ + – ] Король Карл III и королева-консорт Камилла

Ранее Крис Джексон часто снимал покойную королеву Елизавету II во время официальных мероприятий.

[ + – ] Королева Елизавета ІІ и принц Уильям

После смерти своей мамы, королевы Елизаветы ІІ, 73-летний принц Чарльз стал королем Великобритании Карлом ІІІ, поскольку имена монарших личностей по давней традиции адаптируются на немецкий манер. Новый король стал самым старшим монархом, получившим престол.

Напомним, новоиспеченный британский король устроил серьезную кадровую чистку в Букингемском дворце.

Также Фокус писал о новом официальном портрете короля Карла III.