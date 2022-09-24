С ящиком мамы. Новый официальный портрет короля Карла ІІІ

Британский монарх сфотографирован при выполнении государственных обязанностей.

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Букингемский дворец показал новый официальный портрет 73-летнего короля Великобритании Карла III.

На фото старший сын умершей королевы Елизаветы II и принца Филиппа исполняет свои государственные обязанности и тянется к известному красному ящику, в котором лежат документы от министров Соединенного Королевства, а также представителей Содружества и других государств.

"Документы в закрытом красном ящике направляются королю, где бы он ни находился. Ее Высочество королева Елизавета II получала красные коробки, изготовленные при ее коронации в 1952 году, почти каждый день ее правления, в частности, на выходные и праздники", — отметили представители Букингемского дворца под фото, добавив, что исключением считалось только Рождество.

[ + – ] Король Великобритании Карл III

На заднем плане официального портрета можно заметить фотографию покойной матери нового британского монарха и его отца, принца Филиппа, скончавшегося в апреле 2021 на 100-м году жизни. Снимок был подарен королевой Елизаветой и герцогом Эдинбургским королю Георгу VI на Рождество в 1951 году. Автором фото стала компания Baron Studios.

После смерти королевы Елизаветы II новым правителем британского королевства стал ее старший сын, принц Чарльз. Однако, по древней традиции, имя монарха переводится на немецкий манер, как было с королем Георгом (Джорджем), королевой Елизаветой (Элизабет). Потому и Чарльз в один момент стал Карлом.

Новый король Великобритании дольше всего ждал своего "звездного времени", став самым старшим монархом, взошедшим на престол.

[ + – ] Король Карл III с внуком Луи Фото: Getty Images

Напомним, первая леди Украины и премьер-министр встретились с новоиспеченным британским монархом.

Также Фокус писал о первых деталях церемонии коронации Карла III, которая состоится летом 2023 года.