З ящиком мами. Новий офіційний портрет короля Карла ІІІ

Британського монарха сфотографували під час виконання державних обов'язків.

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Букінгемський палац напередодні показав новий офіційний портрет 73-річного короля Великобританії Карла ІІІ.

На фото старший син померлої королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа виконує свої державні обов'язки та тягнеться до відомого червоного ящика, у якому лежать документи від міністрів Сполученого Королівства, а також від представників Співдружності та інших держав.

"Документи в закритому червоному ящику направляються королю, де б він не перебував. Її Високість королева Єлизавета ІІ отримувала червоні коробки, які були виготовлені при її коронації у 1952 році, майже кожен день її правління зокрема вихідні та свята", — зазначили представники Букінгемського палацу під фото, додавши, що винятком вважалося лише Різдво.

[ + – ] Король Великобританії Карл ІІІ

На задньому плані офіційного портрету можна помітити фотографію покійної матері нового британського монарха та його батька, принца Філіпа, який помер у квітні 2021 на 100-му році життя. Знімок був подарований королевою Єлизаветою та герцогом Единбурзьким королю Георгу VI на Різдво у 1951. Автором фото стала компанія Baron Studios.

Після смерті королеви Єлизавети ІІ новим правителем британського королівства став її старший син, принц Чарльз. Проте, за давньою традицією, ім'я монарха перекладається на німецький манер, як було з королем Георгом (Джорджем), королевою Єлизаветою (Елізабет). Тому і Чарльз в один момент став Карлом.

Новий король Великобританії найдовше чекав свого "зіркового часу", ставши найстаршим монархом, який зійшов на престол.

[ + – ] Король Карл ІІІ з онуком Луї Фото: Getty Images

Нагадаємо, перша леді України та прем'єр-міністр зустрілися з новоспеченим британським монархом.

Також Фокус писав про перші деталі церемонії коронації Карла ІІІ, яка відбудеться влітку 2023.