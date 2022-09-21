До мережі потрапили перші деталі церемонії коронації Карла III

Коронація Карла III може пройти в 70-ті роковини сходження на трон його матері — у червні наступного року.

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Урочиста церемонія коронації нового короля Великої Британії Карла III може відбутися 2 червня наступного року. Планування урочистості зветься "Золота держава" та вже реалізується повним ходом, пише Mirror.

За словами джерел, очікується, що церемонія буде "коротшою, меншою й дешевшою", ніж у Її Величності. Так король хоче показати світові, як монархія працюватиме в майбутньому, а також те, що він враховує кризу вартості життя, яка триває зараз і охопила націю.

Водночас очікується, що традиційні аспекти церемонії залишаться незмінними. Наприклад, король усе ж таки влаштує урочистості, а також запросить представників різних конфесій, включаючи християн, мусульман, євреїв, індуїстів і буддистів. До того ж він не хоче витрачати величезних коштів.

Наприклад, коли в 1953 році була коронована Єлизавета II, то церемонія вразила своєю розкішшю. Вона стала необхідним моральним підйомом для націй, що зголодніли за видовищністю після війни. Тоді урочистості обійшлися в колосальні для скарбниці 1,57 мільйона фунтів стерлінгів, що сьогодні становить близько 45 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Король Карл III і королева-консорт Камілла Фото: Getty Images

Під час планування нової церемонії враховуватиметься стан економіки Великобританії.

"Король чудово обізнаний про труднощі, з якими стикаються сучасні британці, тому він побачить, як його бажання буде реалізовано, і хоча його церемонія коронації має залишатися правильною та вірною давнім традиціям минулого, вона також має представляти монархію в сучасному світі. Король довгий час був прихильником спрощеної монархії, і цей проєкт, безумовно, відповідає його баченню. Він уже говорив про своє бажання продовжити спадщину своєї матері, і це включає продовження визнання того, що люди переживають день за днем", — заявили інсайдери.

На зустрічі з релігійними лідерами минулого тижня новий монарх і глава англіканської церкви сказав, що вважає своїм обов'язком захищати різноманітність країни. Сама церемонія може відбутися до 70-річчя коронації королеви Єлизавети II, хоч це ще не зафіксовано. Дата церемонії, хоч би якою вона була, призначена вихідним днем.

Інсайдер у Букінгемському палаці заявив The Sun, що з проведенням церемонії "поспішати нікуди" й "передує ще дуже багато планування":

"Але це буде в травні чи червні, залежно від того, що відбувається у світі. Потенційно це може статися в річницю коронації королеви 2 червня — це те, що природно враховувати. Поки що родина залишається в офіційній королівській жалобі до наступного понеділка, нічого не буде остаточно вирішено найближчим часом. Але всі знають, що це має статися наступного року, а травень або червень — найкращий час".

[ + – ] Коронація Єлизавети II 2 червня 1953 року

За словами представника короля, Карл III не думає про коронацію прямо зараз, оскільки це далеко, і він концентрується на тому, що робить зараз, у період королівської жалоби.

Коли церемонія відбудеться, вона матиме велике релігійне значення — урочистий і священний ритуал, під час якого новий правитель помазується та приносить присягу перед Богом і своєю країною. Як і його мати, Чарльз буде коронований Короною Святого Едуарда — найзнаковішою з коштовностей корони.

Раніше цього року джерело повідомило Mail on Sunday, що церемонія не буде такою тривалою, як у королеви, оскільки "ви повинні враховувати вік Чарльза". На той час, коли це станеться наступного року, Чарльзу буде 74 роки, а королеві-консорту Каміллі — близько 76. Це зробить його найстарішим членом королівської родини, коронованим як монарх.

Попереднім найстарішим королем був Вільгельм IV, якого коронували у віці 64 років у 1830 році. На троні він провів сім років.

Нагадаємо, Карл III має намір усунути принца Гаррі та принца Ендрю від ролі королівських заступників.